Российская ЧВК "Вагнер" может отправить около 1 тыс. наемников в Мали – The Times

За развертывание в Мали ЧВК "Вагнер" заработает $10,8 млн в месяц. Наемники будут обучать войска и защищать высокопоставленных чиновников страны, которая пережила два переворота и сталкивается с мятежом исламистов в Сахельском регионе, пишет издание.

Сообщения о сделке появились после того, как в июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о свертывании операции "Бархан", во время которой 5 тыс. французских военных боролись против повстанцев в Мали.

Пресс-секретарь министерства обороны Мали отказался подтвердить информацию о договоренности с ЧВК "Вагнер", но признал, что страна хочет иметь более тесные связи с Россией.

Семь источников Reuters в дипломатических кругах и органах безопасности подтвердили факт заключения сделки. Только один источник оценил предполагаемое количество наемников в 1 тыс. Другие два источника заявили, что цифра будет меньше.

Присутствие наемников ставит под угрозу финансирование Мали со стороны международных партнеров и союзных учебных миссий, сообщили четыре источника Reuters.

Франция считает, что прибытие российских наемников подорвет ее 10-летнюю контртеррористическую операцию против "Аль-Каиды" и повстанцев в Сахельском регионе, связанных с Исламским государством.

Военная хунта Мали активизировала контакты с Россией по мере ухудшения отношений с Францией. Министр обороны страны Садио Камара посещал Москву и наблюдал за танковыми учениями 4 сентября этого года, сообщило агентство.