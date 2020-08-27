Малийская хунта освободила свергнутого президента Кейту

В Мали 18 августа произошел мятеж, после которого президент Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку. Его удерживали представители "Национального комитета спасения народа", но в ночь на 27 августа отпустили.

Военные, захватившие власть в Мали, освободили свергнутого ими президента Ибрагима Бубакара Кейту. Об этом сообщает AFP.

27 августа представитель хунты Джибрила Маига заявил, что 75-летний Кейта "свободен в своих передвижениях".

Родственник Кейты на условиях анонимности сказал, что политик провел прошлую ночь у себя дома в пригороде Бамако.

Освобождение экс-президента было одним из требований, с которыми Франция и Африканский союз обратились к "Национальному комитету спасения народа", захватившему власть в Мали.

18 августа на военной базе под Бамако произошла стрельба. Спустя несколько часов после этого поднявшими мятеж военными были задержаны президент страны Кейта, его сын и премьер-министр Бубу Сиссе. 19 августа Кейта в телеобращении заявил, что подает в отставку и распускает парламент.

Хунта пока не называла дату новых выборов.