Президент Мали, которого задержали военные во время мятежа, подал в отставку

В Мали 18 августа произошел мятеж, в результате которого президент Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку. В обращении на гостелевидении он заявил, что у него не было выбора.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку и распустил парламент через несколько часов после того, как солдаты, устроившие мятеж, арестовали его и премьер-министра Бубу Сиссе. Об этом пишет Reuters.

Краткое обращение президента транслировало государственное телевидение.

По словам президента, если сегодня "некоторые элементы" в вооруженных силах хотят, чтобы это закончилось посредством их вмешательства, "разве у него есть выбор?"

Пока неизвестно, кто будет управлять государством после ухода Кейта.

Сотни антиправительственных демонстрантов вышли на центральную площадь Бамако, чтобы приветствовать мятежников, проезжающих на военных машинах, отметило агентство.

18 августа на военной базе в городе Кати под Бамако на юго-западе Мали произошла стрельба. Спустя несколько часов после этого были задержаны президент страны, его сын и премьер-министр. Военные требовали отставки руководства государства.