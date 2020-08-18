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В Мали военные подняли мятеж. Арестованы президент и премьер-министр государства

На военной базе в городе Кати на юго-западе Мали произошла стрельба. Через несколько часов солдаты арестовали президента государства Ибрагима Бубакара Кейту, его сына Карима Кейту и премьер-министра Мали Бубу Сиссе.

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Военные в Мали готовят арест министра обороны
Военные в Мали готовят арест министра обороны
Фото: EPA

На военной базе в городе Кати под Бамако на юго-западе Мали произошла стрельба. Об этом 18 августа сообщило Reuters.

По информации LSi Africa, через несколько часов после мятежа были арестованы президент государства Ибрагим Бубакар Кейта, его сын Карим Кейта и премьер-министр Мали Бубу Сиссе.

Около 16.30 по местному времени (19.30 по Киеву) Ибрагим Бубакар Кейта находился в своей резиденции в Себеникоро, Бамако, когда его арестовали мятежные солдаты. Тогда он был вместе с премьер-министром Бубу Сиссе и его сыном, депутатом Каримом Кейтой.

Готовится арест министра обороны Мали генерала Ибрагима Дахиру Дембеле, сообщает издание еще в одной публикации в Twitter.


Теги: депутаты, арест, военные, Мали, Ибрагим Бубакар Кейта, премьер-министр
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