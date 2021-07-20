Президента Мали хотели зарезать в мечети, но пострадал другой человек – AFP

Двое вооруженных мужчин, у одного из которых был нож, хотели напасть на Гоиту во время службы, посвященной мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Министр по делам религий Мамаду Коне сказал журналисту агентства, что мужчина пытался убить президента ножом, но был задержан.

Управляющий мечетью Латус Туре уточнил, что нападавший бросился на президента, но ранение получил другой человек.