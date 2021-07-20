Президента Мали хотели зарезать в мечети, но пострадал другой человек – AFP

Двое вооруженных мужчин, у одного из которых был нож, хотели напасть на Гоиту во время службы, посвященной мусульманскому празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
Министр по делам религий Мамаду Коне сказал журналисту агентства, что мужчина пытался убить президента ножом, но был задержан.
Управляющий мечетью Латус Туре уточнил, что нападавший бросился на президента, но ранение получил другой человек.
В августе 2020 года Гоита стал главой национального комитета спасения, который создали военные Мали. По информации AFP, военные устроили госпереворот и свергли президента Ибрагима Бубакара Кейта. Конституционный суд Мали в конце мая объявил Гоиту временным президентом страны.
В мае этого года военные задержали временного президента страны Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Малийских политиков отпустили после того, как они сложили с себя полномочия.
Мали – бывшая французская колония и одно из самых бедных государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Мали обрела независимость в 1960 году, после этого в стране произошло несколько военных переворотов.