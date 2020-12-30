В Мали французские военные подорвались на взрывном устройстве, есть погибшие

Французские военные выполняли задачу сопровождения на границе с Нигером и Буркина-Фасо. В это время их бронетранспортер подорвался на самодельном взрывном устройстве.

В Мали на самодельном взрывном устройстве подорвался бронетранспортер с французскими военнослужащими, три человека погибли, рассказали в министерстве обороны Франции 28 декабря.

Военные выполняли задачу сопровождения на границе с Нигером и Буркина-Фасо. Погибли бригадный генерал Танери Маури и два солдата первого класса – Дориан Иссаханян и Квентин Поше. Они участвовали в военной операции под названием "Бархан" с ноября 2015 года, пояснили в минобороны.

Взрывное устройство заложили радикальные исламисты в районе горы Хомбори в центральной части страны. По информации канала Euronews, конвой из 20 транспортных средств следовал по дороге, соединяющей Хомбори с районом Госси.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон с глубокой скорбью узнал о гибели военных и высказал свои соболезнования семьям и близким погибших, их собратьям по оружию. Он и заверил их в признательности и солидарности нации. Макрон подчеркнул стремление Франции продолжить в этом регионе борьбу против терроризма.

Общее число погибших в Мали французских военнослужащих составило 47 человек. Франция при участии военных Великобритании и Эстонии оказывает содействие в борьбе с терроризмом пяти странам африканского региона Сахель. В кампании "Бархан" задействованы свыше пяти тысяч французских военных, сообщил Euronews.