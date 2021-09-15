"Несовместимо с нашим военным присутствием". Во Франции призвали Мали отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер"

Франция с этого лета сокращает свое военное присутствие в Мали Фото: EPA

Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, выступая перед комиссией по иностранным делам парламента, что появление в Мали российских наемников из ЧВК "Вагнер" "было бы несовместимо с действиями сахелианских и международных партнеров Мали".

"Это абсолютно несовместимо с нашим присутствием", – подчеркнул он.

Министр напомнил, что российские наемники проявили себя в Сирии и Центральноафриканской Республике грабежами и "нарушениями всех видов", в ЦАР их присутствие привело к ухудшению ситуации с безопасностью.

Министр обороны Франции Флоранс Парли также призвала Мали не заключать соглашение с ЧВК "Вагнер" и заявила, что такое соглашение "вызвало бы крайнюю тревогу" и противоречило бы военным обязательствам Франции в регионе Сахель. По словам министра, оно может подорвать усилия Франции по борьбе с исламскими экстремистами в регионе.

Eventuel accord entre le #Mali et la société militaire privée russe Wagner : la ministre des Armées @florence_parly estime que ce serait "extrêmement préoccupant" et "contradictoire avec tout ce que nous avons entrepris depuis des années" au Sahel.#DirectAN pic.twitter.com/8rse2tAJVz — LCP (@LCP) September 14, 2021

По информации СМИ, правящая хунта в Бамако изучает возможность заключения контракта с ЧВК "Вагнер" о размещении около 1 тыс. наемников в Мали для обучения своих вооруженных сил и защиты начальства.

В июле 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали и выведет большую часть военных, которые боролись с террористами и радикальными исламистами.