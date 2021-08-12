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Журналисты ВВС получили из Ливии планшет предположительно бойца ЧВК "Вагнер". В нем информация о наемниках и заявка на военную технику, которая есть только у армии РФ

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В Ливии находилось до 1,2 тыс. наемников компании "Вагнер"
В Ливии находилось до 1,2 тыс. наемников компании "Вагнер"
Фото: ЕРА

Журналисты арабской и русской службы радиостанции ВВС выпустили совместное расследование о работе наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Ливии. Они получили доступ к планшету и документам, предположительно принадлежавшим наемникам "Вагнера". Полный материал опубликован на сайте "Русской службы ВВС" 11 августа.

Вечером в начале февраля журналистам позвонил один из источников в Ливии и сообщил, что в зоне боевых действий на западе страны солдаты нашли планшет Samsung. Он мог принадлежать одному из отступавших российских наемников, которые воевали на стороне генерала Халифы Хафтара и против признанного ООН Правительства национального согласия Ливии, утверждают авторы материала.

Как только планшет доставили в Лондон, его поместили его в специальный чехол, блокирующий сигнал. В памяти планшета были инструкции по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств, а также съемки с разведывательных беспилотников. 

По информации ВВМС, самыми интересными были военные карты зон боевых действий с пометками на русском языке. Большинство пометок были вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где наемники "Вагнера" воевали с ПНС в феврале – мае 2020 года.

Кроме того, на планшете нашли несколько книг, в том числе Mein Kampf, написанную нацистским диктатором Адольфом Гитлером, которая признана в России экстремистской, романы серии "Игра престолов" и руководство по виноделию.

Журналисты нашли позывной Метла, который может принадлежать 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину родом с Северного Кавказа. В базе украинского сайта "Миротворец" его личный номер М-1913. Это может значить, что наемник присоединился к ЧВК "Вагнер" пять или шесть лет назад, когда группа участвовала в боях на стороне террористов "ДНР" и "ЛНР", сделали вывод расследователи. 

На одной из карт в планшете была отмечена деревня Эспиа в 45 км к югу от столицы Ливии Триполи. Два года назад в этой деревне похитили семью из пяти человек, троих из них убили. Один из выживших разглядел лица похитителей и опознал наемника Владимира Анданова, у которого был позывной Ваха. По данным "Миротворца", Анданов мог быть причастен к внесудебным убийствам пленных на востоке Украины. Согласно этой же базе, в последнее время он находился в Северной Африке, сказано в материале.

Помимо планшета, в распоряжении ВВС оказалась заявка на вооружение и технику от 19 января 2020 года. Ее предоставил источник телерадиокомпании в ливийской разведке. В этой заявке содержится запрос на поставку шести бронемашин, четырех танков, 12 грузовиков, 44 внедорожных бронированных автомобилей. Также в разделе "Вооружение" была просьба о 270 автоматах Калашникова. В списке были оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы, комплекты личной защиты и медикаменты.

Эксперт по безопасности Крис Кобб-Смит в комментарии ВВС сказал, что сомневается, что любая другая частная военная компания имеет хотя бы приблизительно такую же поддержку, как ЧВК "Вагнер". По его словам, многие из перечисленных позиций в заявке на вооружение – это современная техника, которая есть на вооружении только у российской армии.

Контекст:

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует генерал Халиф Хафтар.

Об отправке российских наемников в Ливию в ноябре 2019 года писала американская газета The New York Times. По данным издания, Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они участвовали в боевых действиях на стороне Хафтара и вербовали новобранцев для сил генерала на территории Сирии.

По оценкам ООН, в Ливии находилось до 1,2 тыс. наемников компании "Вагнер".

Теги: Россия, Африка, Ливия, убийство, вооружение, наемники, ДНР, расследование, Вагнер, ЛНР, Триполи, ЧВК
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