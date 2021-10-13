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"Бутусов врет. Как всегда". Таран опроверг информацию об увольнении экс-начальника ГУР Минобороны Бурбы с воинской службы

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Таран (на фото) сообщил, что не подписывал приказ об увольнении Бурбы
Таран (на фото) сообщил, что не подписывал приказ об увольнении Бурбы
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Андрей Таран 13 октября на брифинге в Киеве в рамках выставки новейших технологий "Цифровое будущее армии" опроверг информацию об увольнении с воинской службы бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Василия Бурбы. Мероприятие транслировало в YouTube "Военное телевидение Украины".

Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал в Facebook, что Бурба 13 октября был уволен из-за дачи показаний временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады о спецоперации по захвату наемников ЧВК "Вагнер". Бутусов, ссылаясь на источник, отмечал, что Таран приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний ВСК. По его словам, Бурба подал рапорт об увольнении 14 сентября, "чтобы не выполнять незаконные приказы Тарана". После этого он выступил на заседании ВСК.

"Бутусов врет. Как всегда", – отреагировал Таран.

По его словам, никакого увольнения Бурбы не было.

"Я не подписывал приказ", – подчеркнул глава Минобороны, отказавшись от других комментариев на эту тему.

В Минобороны (на сайте ведомства) также опровергли информацию об увольнении Бурбы.   

"Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа об увольнении с воинской службы генерал-полковника Василия Бурбы не было, – говорится в сообщении. – Информация в СМИ имеет эмоциональный характер, она не соответствует действительности и направлена на подрыв доверия к руководству государства и Министерства обороны Украины".

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует все возможные действия представителей государственной власти против государственного суверенитета Украины. Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявлял, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября глава ВСК Марьяна Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказала, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Теги: Украина, Министерство обороны Украины, Юрий Бутусов, выставка, разведка, наемники, Минобороны, Андрей Таран, Вагнер, спецоперация, увольнение, Василий Бурба, брифинг, ЧВК
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