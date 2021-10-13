"Бутусов врет. Как всегда". Таран опроверг информацию об увольнении экс-начальника ГУР Минобороны Бурбы с воинской службы

Таран (на фото) сообщил, что не подписывал приказ об увольнении Бурбы Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал в Facebook, что Бурба 13 октября был уволен из-за дачи показаний временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады о спецоперации по захвату наемников ЧВК "Вагнер". Бутусов, ссылаясь на источник, отмечал, что Таран приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний ВСК. По его словам, Бурба подал рапорт об увольнении 14 сентября, "чтобы не выполнять незаконные приказы Тарана". После этого он выступил на заседании ВСК.

"Бутусов врет. Как всегда", – отреагировал Таран.

По его словам, никакого увольнения Бурбы не было.

"Я не подписывал приказ", – подчеркнул глава Минобороны, отказавшись от других комментариев на эту тему.

В Минобороны (на сайте ведомства) также опровергли информацию об увольнении Бурбы.

"Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа об увольнении с воинской службы генерал-полковника Василия Бурбы не было, – говорится в сообщении. – Информация в СМИ имеет эмоциональный характер, она не соответствует действительности и направлена на подрыв доверия к руководству государства и Министерства обороны Украины".