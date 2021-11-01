Более 40% украинцев, которые слышали о спецоперации по задержанию вагнеровцев, считают, что она сорвалась из-за слива информации – опрос

15,1% опрошенных думают, что причина в нехватке профессионализма и ошибках со стороны высшего политического руководства Украины.

12,8% респондентов предполагают, что срыв спецоперации произошел из-за непрофессионализма и ошибок работников украинских спецслужб.

В то же время 6,3% украинцев не исключают, что российские и белорусские спецслужбы сами смогли узнать о спецоперации и сорвать ее.

Еще 4,6% опрошенных считают, что это могло быть случайным стечением обстоятельств.

Как отмечают социологи, в той или иной степени о "вагнергейте" знают 50,4% украинцев.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.