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ПОЛИТИКА

Более 40% украинцев, которые слышали о спецоперации по задержанию вагнеровцев, считают, что она сорвалась из-за слива информации – опрос

12,8% украинцев предполагают, что срыв спецоперации произошел из-за непрофессионализма и ошибок работников украинских спецслужб
12,8% украинцев предполагают, что срыв спецоперации произошел из-за непрофессионализма и ошибок работников украинских спецслужб
Фото: Служба безпеки України / Facebook

40,5% украинцев, которые слышали о спецоперации по задержанию вагнеровцев, считают, что ее срыв стал результатом слива информации высшим политическим руководством Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 1 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

15,1% опрошенных думают, что причина в нехватке профессионализма и ошибках со стороны высшего политического руководства Украины.

12,8% респондентов предполагают, что срыв спецоперации произошел из-за непрофессионализма и ошибок работников украинских спецслужб.

В то же время 6,3% украинцев не исключают, что российские и белорусские спецслужбы сами смогли узнать о спецоперации и сорвать ее.

Еще 4,6% опрошенных считают, что это могло быть случайным стечением обстоятельств.

Как отмечают социологи, в той или иной степени о "вагнергейте" знают 50,4% украинцев.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Журналист Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и главы государства Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказала, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, соцопрос, разведка, боевики, Центр Разумкова, спецслужбы, Вагнер, спецоперация, ЧВК
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