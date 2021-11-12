"Не представляют власть". В ОП удивляются частому появлению на каналах Ахметова Яценюка, Гройсмана, Разумкова

"Можно включить в любой день недели телеканалы, принадлежащие господину Ахметову или связывающиеся с ним, чтобы увидеть, какие именно и с кем могут быть договоренности. Это все открыто и прямо на телеэкране. Напомню, что господа [Арсений] Яценюк, [Владимир] Гройсман, [Александр] Данилюк, [Олег] Ляшко, [Игорь] Смешко, [Дмитрий] Разумков и некоторые другие не представляют власть, но без кого-то из них, кажется, журналистам просто запрещается выходить в эфир этих телеканалов", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что партия "Слуга народа", Кабинет Министров или Офис президента могут только обеспечить "координацию присутствия тех спикеров, которых приглашают в соответствующие форматы, и соответствующую фактическую подготовку к конкретным вопросам".

Советник главы ОП также ответил на вопрос, известны ему случаи запугивания или "денежной заинтересованности" со стороны команды Ахметова относительно кого-то из депутатов "Слуги народа" и других представителей власти.

"Эта часть политического процесса – такая плоскость, в которой сложно что-либо доказать, но при этом всегда видны мотивы каждого игрока. Если мы видим, что определенный депутат начинает системно защищать интересы того или иного бизнесмена, на это есть и реагирование. В частности, были исключения из фракции. Также видим, как определенные персоны получают внимание СМИ олигархов – непропорциональное актуальным информационным поводам и реальному политическому весу этих персон… То есть по таким опосредованным признакам можно делать выводы о давлении или поощрении отдельных депутатов", – объяснил Подоляк.

Он связывает критику действующей власти на каналах Ахметова с принятием закона об олигархах.