Стефанчук: Если сравнивать с теми главами Администрации Президента, которых я знал, Ермак – самый влиятельный

На вопрос, самый ли влиятельный Ермак из всех глав президентских администраций за годы независимости, Стефанчук отметил, что он знал только двоих.

"Вы спросили обо всех, а я вот всех и не знал. И уровень влияния мне оценить сложно. Но мне кажется, если сравнивать с теми главами Администрации Президента, которых я знал, мне кажется, да", – сказал он.

Бацман уточнила, правда ли, что ни одно ключевое, важное решение в стране сегодня не принимается без Ермака.

"Я не могу сказать, что это правда. Но я знаю, что он влияет на принятие многих решений. Мне кажется, что "каждое" – это перебор... Я не принимаю участия в принятии всех ключевых решений в стране. Это нормально. У меня есть своя сфера компетенции. Но мне кажется, при тех решениях, которые принимаются, да, Андрей принимает активное участие", – сказал Стефанчук.

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube