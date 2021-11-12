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Стефанчук: Если сравнивать с теми главами Администрации Президента, которых я знал, Ермак – самый влиятельный

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Ермака называли "вице-президентом" и "вторым лицом в государстве"
Ермака называли "вице-президентом" и "вторым лицом в государстве"
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак влияет на принятие многих решений в стране, считает спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

На вопрос, самый ли влиятельный Ермак из всех глав президентских администраций за годы независимости, Стефанчук отметил, что он знал только двоих.

"Вы спросили обо всех, а я вот всех и не знал. И уровень влияния мне оценить сложно. Но мне кажется, если сравнивать с теми главами Администрации Президента, которых я знал, мне кажется, да", – сказал он. 

Бацман уточнила, правда ли, что ни одно ключевое, важное решение в стране сегодня не принимается без Ермака.

"Я не могу сказать, что это правда. Но я знаю, что он влияет на принятие многих решений. Мне кажется, что "каждое" – это перебор... Я не принимаю участия в принятии всех ключевых решений в стране. Это нормально. У меня есть своя сфера компетенции. Но мне кажется, при тех решениях, которые принимаются, да, Андрей принимает активное участие", – сказал Стефанчук. 

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником Зеленского с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. Он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения предыдущего руководителя ОП, Андрея Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего офиса.

В ноябре 2020 года издание ZN.UA в одном из материалов назвало Ермака "вице-президентом". Главный редактор издания Юлия Мостовая сказала, что это был сарказм. Таким образом, по ее словам, ZN.UA хотело отметить, что Ермак "постоянно выходит за пределы своих полномочий". В том же году журналисты издания LB.ua спросили у Ермака, почему его называют вице-президентом. "Такие разговоры – давнишний прием, который используется в нашей политике: когда кому-то не нравится сплоченность команды, пытаются заниматься различными вбросами. Да, я – инициативный человек. Я не боюсь брать на себя ответственность в чувствительных моментах, таких как, например, минские переговоры или [вопросы], связанные с региональной политикой", – ответил он.

Экс-спикер Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков в октябре 2021 года говорил, что "даже расстановка должностных лиц на протокольных мероприятиях показывает, что вторым лицом в государстве является руководитель Офиса президента". 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Администрация Президента, президент, Руслан Стефанчук, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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