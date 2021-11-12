Стефанчук: На первом для меня заседании СНБО я внес предложение, что санкции не могут быть применены к людям бессрочно, это противоречит Конституции

Речь об этом зашла после упоминания заявления экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что санкционные решения СНБО принимает без "нормального обоснования".

"Я действительно новый член СНБО. И когда я пришел, первое, что я спросил: "Покажите мне, пожалуйста, доказательную базу". У каждого члена СНБО лежат огромнейшие папки, где по любому человеку информация, которая собрана либо Службой безопасности Украины, либо поскольку у нас есть свои доступы к этой информации, либо иными ведомствами. Поэтому я открывал – и уже вносил свои предложения", – сказал Стефанчук.

По словам спикера Рады, на заседании СНБО материалы есть на каждого "и в развернутом состоянии, и в сведенной таблице".

"Четко объясняется, за что, к кому, сколько применяется. А ты смотришь, и у тебя как члена СНБО есть возможность проголосовать некоторыми путями: А – за, Б – "за, с моими предложениями" и против или "не голосовал". Я как раз пользуюсь очень часто этой строкой "за, с моими предложениями". Я прописываю, ссылаясь на Конституцию и другие законы, почему у меня именно такое предложение. Каждый имеет право принять свое решение на СНБО и нести за него полную юридическую ответственность", – подчеркнул Стефанчук.

Он отметил, что свои предложения он вносил уже на первом заседании СНБО, на котором присутствовал.

"Одно из предложений, которое я внес на предыдущем СНБО (первом для меня), – я сказал, что мне кажется, что все-таки санкции не могут быть применены к людям бессрочно, поскольку это действительно противоречит Конституции Украины. И поэтому я предложил определить срок. Это предложение было поддержано всеми. И поэтому у нас будут санкции теперь применяться на некоторый исключительный период", – объяснил спикер.

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