Стефанчук: На первом для меня заседании СНБО я внес предложение, что санкции не могут быть применены к людям бессрочно, это противоречит Конституции

Речь об этом зашла после упоминания заявления экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что санкционные решения СНБО принимает без "нормального обоснования".
"Я действительно новый член СНБО. И когда я пришел, первое, что я спросил: "Покажите мне, пожалуйста, доказательную базу". У каждого члена СНБО лежат огромнейшие папки, где по любому человеку информация, которая собрана либо Службой безопасности Украины, либо поскольку у нас есть свои доступы к этой информации, либо иными ведомствами. Поэтому я открывал – и уже вносил свои предложения", – сказал Стефанчук.
По словам спикера Рады, на заседании СНБО материалы есть на каждого "и в развернутом состоянии, и в сведенной таблице".
"Четко объясняется, за что, к кому, сколько применяется. А ты смотришь, и у тебя как члена СНБО есть возможность проголосовать некоторыми путями: А – за, Б – "за, с моими предложениями" и против или "не голосовал". Я как раз пользуюсь очень часто этой строкой "за, с моими предложениями". Я прописываю, ссылаясь на Конституцию и другие законы, почему у меня именно такое предложение. Каждый имеет право принять свое решение на СНБО и нести за него полную юридическую ответственность", – подчеркнул Стефанчук.
Он отметил, что свои предложения он вносил уже на первом заседании СНБО, на котором присутствовал.
"Одно из предложений, которое я внес на предыдущем СНБО (первом для меня), – я сказал, что мне кажется, что все-таки санкции не могут быть применены к людям бессрочно, поскольку это действительно противоречит Конституции Украины. И поэтому я предложил определить срок. Это предложение было поддержано всеми. И поэтому у нас будут санкции теперь применяться на некоторый исключительный период", – объяснил спикер.
Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Читайте полную версию интервью
На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.
Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".
4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.
18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.
15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.
Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибке. Тракало сообщил, что 15 октября СНБО на заседании только внес правки в латинскую транслитерацию фамилий, а также в даты рождения.