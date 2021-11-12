ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Стефанчук: На первом для меня заседании СНБО я внес предложение, что санкции не могут быть применены к людям бессрочно, это противоречит Конституции

 
|
Стефанчук рассказал, какие варианты голосования есть на заседании СНБО
Стефанчук рассказал, какие варианты голосования есть на заседании СНБО
Фото: Верховна Рада України / Facebook

На заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины у каждого его члена есть большие папки с информацией по рассматриваемым вопросам, сообщил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Речь об этом зашла после упоминания заявления экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что санкционные решения СНБО принимает без "нормального обоснования".

"Я действительно новый член СНБО. И когда я пришел, первое, что я спросил: "Покажите мне, пожалуйста, доказательную базу". У каждого члена СНБО лежат огромнейшие папки, где по любому человеку информация, которая собрана либо Службой безопасности Украины, либо поскольку у нас есть свои доступы к этой информации, либо иными ведомствами. Поэтому я открывал – и уже вносил свои предложения", – сказал Стефанчук.

По словам спикера Рады, на заседании СНБО материалы есть на каждого "и в развернутом состоянии, и в сведенной таблице".

"Четко объясняется, за что, к кому, сколько применяется. А ты смотришь, и у тебя как члена СНБО есть возможность проголосовать некоторыми путями: А – за, Б – "за, с моими предложениями" и против или "не голосовал". Я как раз пользуюсь очень часто этой строкой "за, с моими предложениями". Я прописываю, ссылаясь на Конституцию и другие законы, почему у меня именно такое предложение. Каждый имеет право принять свое решение на СНБО и нести за него полную юридическую ответственность", – подчеркнул Стефанчук.

Он отметил, что свои предложения он вносил уже на первом заседании СНБО, на котором присутствовал.

"Одно из предложений, которое я внес на предыдущем СНБО (первом для меня), – я сказал, что мне кажется, что все-таки санкции не могут быть применены к людям бессрочно, поскольку это действительно противоречит Конституции Украины. И поэтому я предложил определить срок. Это предложение было поддержано всеми. И поэтому у нас будут санкции теперь применяться на некоторый исключительный период", – объяснил спикер.

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибкеТракало сообщил, что 15 октября СНБО на заседании только внес правки в латинскую транслитерацию фамилий, а также в даты рождения.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: санкции, СНБО, Алеся Бацман, Руслан Стефанчук, спикер, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы G
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном купальнике
"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном купальнике
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе
"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе
"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке
"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (365623)
2
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (126343)
3
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (114856)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (44912)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (37394)
6
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела (27326)
7
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (24916)
8
"Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении (21011)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS