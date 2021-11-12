Стефанчук: Если есть необходимость, я готов сейчас обратиться в НАБУ. Пусть расследует, получают ли нардепы зарплату в конвертах

Отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ и заявлениях нардепов о том, что народные депутаты от "Слуги народа" якобы ежемесячно получают в конвертах зарплату, Стефанчук подчеркнул, что люди, которые транслируют эту информацию, должны иметь какие-то доказательные документы.

"Если есть необходимость, я готов сейчас обратиться [в НАБУ]. Пускай они расследуют... И мне кажется, что все-таки более правильным было бы, если у кого-то есть, особенно у тех, кто очень много об этом говорит, какой-то фактаж, – они должны обратиться в правоохранительные органы. У нас же есть НАБУ, у нас же есть НАПК, у нас же есть куча других органов", – сказал Стефанчук.

По его мнению, авторам слухов было бы честно за два с половиной года работы парламента этого созыва достать доказательства и представить их в антикоррупционные органы, если же таких доказательств нет, это "просто какие-то политические заявления".

"И мне кажется, что мы все-таки должны выходить из следующего: что любые эти разговоры должны определяться способом жизни любого народного депутата. Знаете, когда мне супруга предъявляет шуточную претензию: "Где?" – мне поэтому стыдно что-то говорить. Я возьму относительно себя: у меня, в принципе, в жизни ничего не изменилось. Я как жил на левом берегу, на Позняках, так и живу. Я как ездил на один из рынков города Киева, так и продолжаю ездить и общаться с людьми", – сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что мяса по 20 грн на рынке не встречал.

"Я понимаю, что профессия политика, наверное, всегда ассоциировалась с более такой элитной жизнью. Но у меня и в жизни очень многих моих коллег в жизни ничего не изменилось. Некоторые как ездили в метро, так и продолжают ездить в метро. И ничего зазорного в этом не видят", – добавил спикер.

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