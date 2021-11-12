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Стефанчук: Если есть необходимость, я готов сейчас обратиться в НАБУ. Пусть расследует, получают ли нардепы зарплату в конвертах

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Стефанчук об "элитной жизни политиков": Мне супруга предъявляет шуточную претензию: "Где?"
Стефанчук об "элитной жизни политиков": Мне супруга предъявляет шуточную претензию: "Где?"
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что после попадания в парламент не изменил стиль жизни, живет на левом берегу Киева, сам ездит на рынок и общается с людьми. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ и заявлениях нардепов о том, что народные депутаты от "Слуги народа" якобы ежемесячно получают в конвертах зарплату, Стефанчук подчеркнул, что люди, которые транслируют эту информацию, должны иметь какие-то доказательные документы.

"Если есть необходимость, я готов сейчас обратиться [в НАБУ]. Пускай они расследуют... И мне кажется, что все-таки более правильным было бы, если у кого-то есть, особенно у тех, кто очень много об этом говорит, какой-то фактаж, – они должны обратиться в правоохранительные органы. У нас же есть НАБУ, у нас же есть НАПК, у нас же есть куча других органов", – сказал Стефанчук.

По его мнению, авторам слухов было бы честно за два с половиной года работы парламента этого созыва достать доказательства и представить их в антикоррупционные органы, если же таких доказательств нет, это "просто какие-то политические заявления".

"И мне кажется, что мы все-таки должны выходить из следующего: что любые эти разговоры должны определяться способом жизни любого народного депутата. Знаете, когда мне супруга предъявляет шуточную претензию: "Где?" – мне поэтому стыдно что-то говорить. Я возьму относительно себя: у меня, в принципе, в жизни ничего не изменилось. Я как жил на левом берегу, на Позняках, так и живу. Я как ездил на один из рынков города Киева, так и продолжаю ездить и общаться с людьми", – сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что мяса по 20 грн на рынке не встречал.

"Я понимаю, что профессия политика, наверное, всегда ассоциировалась с более такой элитной жизнью. Но у меня и в жизни очень многих моих коллег в жизни ничего не изменилось. Некоторые как ездили в метро, так и продолжают ездить в метро. И ничего зазорного в этом не видят", – добавил спикер.

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В октябре 2019 года СМИ сообщали, что нардепам от "Слуги народа" доплачивают по $5–50 тыс. в конвертах.

В ноябре о "зарплатах по $5 тыс. в конвертах" говорила исключенная из партии и фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход. Она отмечала, что были зафиксированы случаи передачи конвертов с деньгами депутатам.

Скороход исключили вместе с нардепом Антоном Поляковым, позже они стали членами депутатской группы "За майбутнє".

4 октября 2021 года Поляков в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что депутатам от "Слуги народа" раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах. Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в январе 2020 года говорил, что не видел, чтобы представители монобольшинства получали деньги в конвертах.

В конце октября 2021 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в бюро находится более 10 заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег в конвертах.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, коррупция, зарплата, депутаты, народные депутаты, деньги, парламент, НАБУ, Слуга народа, Руслан Стефанчук
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