Сытник рассказал, сколько поступило в НАБУ заявлений о получении нардепами "денег в конвертах"

НАБУ реагирует на заявления о получении нардепами "денег в конвертах" согласно законодательству, отметил Сытник Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Главу НАБУ спросили, реагирует ли бюро на сообщения в СМИ по поводу получения нардепами так называемых доплат "в конвертах".

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка", – ответил Сытник.

По его словам, бюро реагирует на такие заявления согласно законодательству.