Министр экономики Украины рассказал, в каких сферах чаще всего платят зарплату в конвертах

После изменения ставки единого социального налога экономика Украины не вышла из тени, отметил Любченко Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Любченко отметил, что в 2016 году после изменения ставки единого социального налога политики ожидали, что экономика выйдет из тени и все будут платить "белую" зарплату, однако этого не произошло.

"К сожалению, рабочие места не вышли из тени", – сказал министр.

С начала 2021 года в Украине прошла информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений. В результате было официально оформлено почти 57 тыс. украинцев, отмечает информагентство.

В июле начались проверки компаний, которые имеют признаки использования незадекларированного труда. За первые два дня проверок выявили 240 нелегальных сотрудников в ходе 152 инспекций.