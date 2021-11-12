Стефанчук рассказал, попадут ли в реестр олигархов не граждане Украины

Бацман спросила у Стефанчука, могут ли бизнесмены с неукраинскими паспортами, которые имеют влияние на украинские политические партии, попасть в реестр.
"Мне кажется, нет. Но это надо рассматривать каждый кейс отдельно. То есть, как и в любом судебном деле", – ответил он.
На уточняющий вопрос о том, что украинские бизнесмены могут избежать попадания в реестр олигархов, сменив гражданство, спикер Рады сказал: "Тогда он не будет гражданином Украины".
Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью
Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.
19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.
Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, как это было в изначальной редакции документа.
4 ноября закон подписал Стефанчук, после него документ подписал президент.