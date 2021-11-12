Стефанчук рассказал, попадут ли в реестр олигархов не граждане Украины

Стефанчук заявил, что в случае с реестром олигархов нужно рассматривать каждый кейс отдельно Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Бацман спросила у Стефанчука, могут ли бизнесмены с неукраинскими паспортами, которые имеют влияние на украинские политические партии, попасть в реестр.

"Мне кажется, нет. Но это надо рассматривать каждый кейс отдельно. То есть, как и в любом судебном деле", – ответил он.

На уточняющий вопрос о том, что украинские бизнесмены могут избежать попадания в реестр олигархов, сменив гражданство, спикер Рады сказал: "Тогда он не будет гражданином Украины".

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube