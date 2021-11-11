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Порошенко ответил на слова Зеленского о политике-олигархе: Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский

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Порошенко: Владимир Александрович, предельно ясно, что политика Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский
Порошенко: Владимир Александрович, предельно ясно, что политика Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 11 ноября на брифинге в Киеве заявил, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского как политика "породил" украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Запись брифинга опубликовали на странице Порошенко в Facebook. 

Так пятый президент отреагировал на видеообращение Зеленского, вышедшее 10 ноября. В этом ролике президент, не называя имени Порошенко, благодарил его за демонстрацию того, как работает закон об олигархах

"Этот политик-олигарх, убеждая всех, что он – только политик, мужественно потерял частичку себя и своих медиаактивов. Я искренне поздравляю коллективы двух информационных каналов, которые получили реальную независимость и смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев. Это народные депутаты из партии этого политика-олигарха", – заявлял Зеленский.

Порошенко в ответ вспомнил о расследовании Pandora Papers, в котором фигурирует Зеленский. 

"Кто кого, вопрошает Зеленский, породил? Политики породили олигархов или олигархи породили политиков? Владимир Александрович, предельно ясно, что политика Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский. Он, согласно ставшей известной всему миру информации, дал деньги "95 Кварталу" и самому Зеленскому на раскрутку. Деньги, украденные у вкладчиков "ПриватБанка". Он вместе с вами, Владимир Александрович, их отмыл", – заявил экс-президент. 

По мнению Порошенко, Зеленский боится вводить санкции против Коломойского. 

"Сейчас с Коломойским вы рассчитываетесь через "Центрэнерго", через право закупки российской электроэнергии. Из-за мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" Коломойский от вас должен получить миллиард долларов", – добавил он. 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1894274854077837/

Контекст:

После того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах, Зеленский его подписал, а газета "Голос України" опубликовала его, пятый президент, нардеп от "Европейсклй солидарности" Петр Порошенко объявил о продаже 100% корпоративных прав своих двух каналов холдингу "Свободные медиа". 

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямому" и, конечно, на "5 канале", – сказал Порошенко 8 ноября. 

В числе собственников медиахолдинга "Свободные медиа", который купил каналы "Прямий" и "5 канал", – девять человек и две компании. Среди новых владельцев – народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Игорь Коломойский, НАК Нафтогаз, Центрэнерго, олигархи, Pandora Papers
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