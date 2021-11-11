Порошенко ответил на слова Зеленского о политике-олигархе: Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский

Запись брифинга опубликовали на странице Порошенко в Facebook.

Так пятый президент отреагировал на видеообращение Зеленского, вышедшее 10 ноября. В этом ролике президент, не называя имени Порошенко, благодарил его за демонстрацию того, как работает закон об олигархах.

"Этот политик-олигарх, убеждая всех, что он – только политик, мужественно потерял частичку себя и своих медиаактивов. Я искренне поздравляю коллективы двух информационных каналов, которые получили реальную независимость и смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев. Это народные депутаты из партии этого политика-олигарха", – заявлял Зеленский.

Порошенко в ответ вспомнил о расследовании Pandora Papers, в котором фигурирует Зеленский.

"Кто кого, вопрошает Зеленский, породил? Политики породили олигархов или олигархи породили политиков? Владимир Александрович, предельно ясно, что политика Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский. Он, согласно ставшей известной всему миру информации, дал деньги "95 Кварталу" и самому Зеленскому на раскрутку. Деньги, украденные у вкладчиков "ПриватБанка". Он вместе с вами, Владимир Александрович, их отмыл", – заявил экс-президент.

По мнению Порошенко, Зеленский боится вводить санкции против Коломойского.

"Сейчас с Коломойским вы рассчитываетесь через "Центрэнерго", через право закупки российской электроэнергии. Из-за мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" Коломойский от вас должен получить миллиард долларов", – добавил он.