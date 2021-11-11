Зеленский: Политик-олигарх, который говорил, что закон об олигархах не работает, в первый же день мужественно потерял частичку себя и своих медиаактивов

Он назвал действия олигархов "неразумной политикой".
"Этот закон – первый шаг, чтобы положить ей конец. Кое-кто говорил, что на самом деле закон – пустышка, фикция и не будет работать. Кое-кто – это один из известных политиков-олигархов. Несмотря на все его слова, я искренне благодарю его. То, что закон работает, в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он – только политик, он мужественно потерял частичку себя и своих медиаактивов. Я искренне поздравляю коллективы двух информационных каналов, которые получили реальную независимость и смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев. Это народные депутаты из партии этого политика-олигарха", – заявил президент.
Имени политика он не назвал, но после того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах, Зеленский его подписал, а газета "Голос України" опубликовала его, пятый президент, нардеп от "Европейсклй солидарности" Петр Порошенко объявил о продаже 100% корпоративных прав своих двух каналов холдингу "Свободные медиа".
"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямому" и, конечно, на "5 канале", – сказал Порошенко 8 ноября.
В числе собственников медиахолдинга "Свободные медиа", который купил каналы "Прямий" и "5 канал", – девять человек и две компании. Среди новых владельцев – народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз.
Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении закон президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.
19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.
Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.
4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент Владимир Зеленский.