Зеленский: Политик-олигарх, который говорил, что закон об олигархах не работает, в первый же день мужественно потерял частичку себя и своих медиаактивов

Зеленский: То, что закон об олигархах работает, в первый же день после его принятия доказал один политик-олигарх Фото: president.gov.ua

Он назвал действия олигархов "неразумной политикой".

"Этот закон – первый шаг, чтобы положить ей конец. Кое-кто говорил, что на самом деле закон – пустышка, фикция и не будет работать. Кое-кто – это один из известных политиков-олигархов. Несмотря на все его слова, я искренне благодарю его. То, что закон работает, в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он – только политик, он мужественно потерял частичку себя и своих медиаактивов. Я искренне поздравляю коллективы двух информационных каналов, которые получили реальную независимость и смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев. Это народные депутаты из партии этого политика-олигарха", – заявил президент.

Имени политика он не назвал, но после того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах, Зеленский его подписал, а газета "Голос України" опубликовала его, пятый президент, нардеп от "Европейсклй солидарности" Петр Порошенко объявил о продаже 100% корпоративных прав своих двух каналов холдингу "Свободные медиа".

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямому" и, конечно, на "5 канале", – сказал Порошенко 8 ноября.

В числе собственников медиахолдинга "Свободные медиа", который купил каналы "Прямий" и "5 канал", – девять человек и две компании. Среди новых владельцев – народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз.