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Зеленский – лидер президентского рейтинга – опрос

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Согласно результатам опроса, Зеленского на выборах готовы поддержать 21,8% граждан
Согласно результатам опроса, Зеленского на выборах готовы поддержать 21,8% граждан
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 ноября результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 21,8% граждан, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Второе место занял бы пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 14,5%.

Следом идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11%), лидер "Батьківщини" – нардеп Юлия Тимошенко (10,8%), бывший спикер Верховной Рады – нардеп Дмитрий Разумков (8,8%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6,4%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,2%), а также бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,7%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Украина, выборы, рейтинг, Евгений Мураев, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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