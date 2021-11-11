Зеленский – лидер президентского рейтинга – опрос

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 21,8% граждан, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.
Второе место занял бы пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 14,5%.
Следом идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11%), лидер "Батьківщини" – нардеп Юлия Тимошенко (10,8%), бывший спикер Верховной Рады – нардеп Дмитрий Разумков (8,8%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6,4%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,2%), а также бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,7%).
Рейтинг остальных политиков меньше 5%.
Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.