Зеленский – лидер президентского рейтинга – опрос

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 21,8% граждан, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Второе место занял бы пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 14,5%.

Следом идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11%), лидер "Батьківщини" – нардеп Юлия Тимошенко (10,8%), бывший спикер Верховной Рады – нардеп Дмитрий Разумков (8,8%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6,4%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,2%), а также бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,7%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.