Зеленский о российских войсках у границы: На восьмом году войны такое поведение России Украину не удивляет и не пугает

Зеленский: Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует Фото: EPA

Зеленский заявил, что украинские военные на Донбассе защищают Украину и всех ее граждан "от тех, кто болеет посягательством на чужие территории".

"На днях появилась информация о возможном обострении болезни. Наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинской границы и увеличении их концентрации. В первую очередь мы очень благодарны нашим партнерам за эту информацию. Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации на Донбассе. Со стороны России мы слышим упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречу в нормандском формате. Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе", – сказал он.

По словам президента, на восьмом году войны такое поведение России Украину "не удивляет и не пугает".

"Удивляет и пугает то, что это вдруг стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, блогеров, которые подняли медиашумиху. Уважаемые, обстрелы и взрывы, скопления и перемещения войск происходят на фронте восьмой год подряд. Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор кому угодно, когда угодно и где угодно. Ваша паника точно ей не поможет. Но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия", – сказал он.