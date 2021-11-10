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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о российских войсках у границы: На восьмом году войны такое поведение России Украину не удивляет и не пугает

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Зеленский: Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует
Зеленский: Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует
Фото: EPA

Скопление войск России у украинских границ не удивляет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 10 ноября, которое было опубликовано на его странице в Facebook.

Зеленский заявил, что украинские военные на Донбассе защищают Украину и всех ее граждан "от тех, кто болеет посягательством на чужие территории". 

"На днях появилась информация о возможном обострении болезни. Наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинской границы и увеличении их концентрации. В первую очередь мы очень благодарны нашим партнерам за эту информацию. Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации на Донбассе. Со стороны России мы слышим упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречу в нормандском формате. Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе", – сказал он.

По словам президента, на восьмом году войны такое поведение России Украину "не удивляет и не пугает".

"Удивляет и пугает то, что это вдруг стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, блогеров, которые подняли медиашумиху. Уважаемые, обстрелы и взрывы, скопления и перемещения войск происходят на фронте восьмой год подряд. Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор кому угодно, когда угодно и где угодно. Ваша паника точно ей не поможет. Но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия", – сказал он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/379056247305616/

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

Помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид 10 ноября заявила, что Соединенные Штаты предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война, Владимир Зеленский, война в Украине
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