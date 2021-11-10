"Начинается большая работа". На заседании СНБО обсудили подписанный Зеленским закон об олигархах

"Мы на заседании СНБО коснулись вопроса закона о деолигархизации, который уже подписан, уже есть окончательная редакция этого закона. Начинается большая работа в этом направлении. Есть рабочая группа, есть несколько подразделений. Отдельно работает аппарат СНБО над своей задачей, отдельно работает Кабмин. Группу в Кабмине возглавил министр юстиции Денис Малюська", – сказал секретарь СНБО.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Дмитрий Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.