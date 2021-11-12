Стефанчук: Впервые президент предложил мне стать спикером парламента в 2019 году

Стефанчук: Никто со мной конкретно не говорил, что "ты должен быть спикером". Говорили все, но не со мной Фото: Верховна Рада України / Facebook

Бацман уточнила, кто первый озвучил Стефанчуку это предложение – президент Владимир Зеленский или глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Нет, я общаюсь по таким вопросам исключительно с Владимиром Александровичем. И первый раз такое предложение было в 2019 году. Но мы пообщались – было несколько человек, которые принимали решение, – и решили, что спикером должен быть Дмитрий Александрович [Разумков]. Я принял это решение", – сказал Стефанчук.

По его словам, тогда "была аргументация" за назначение спикером Разумкова, с которой он согласился, и поэтому никаких претензий не предъявлял.

"Второе [предложение] уже случилось перед самой сменой. Очень многие говорили, но никто со мной конкретно не говорил, что "ты должен быть спикером". Говорили все, но не со мной. И практически перед Трускавцом я встретился с президентом, и он мне сказал, что будет предлагать мою кандидатуру", – рассказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что считает себя человеком команды, и если есть необходимость, "может себя реализовать на любой позиции".

"Но у меня одно требование: эта позиция должна быть сопряжена с моими знаниями и пониманием профессионализма. Поскольку я не могу быть где-то. То есть если это касается права, если это касается законотворчества, если это касается каких-то идеологических вещей, это мое. Все остальное – не мое", – добавил политик.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



