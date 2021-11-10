Аваков – Офису президента: Страх убивает разум

Об этом Аваков рассказал в видеообращении, которое он опубликовал в Telegram.
По словам экс-главы МВД, он получил от агентства "РБК-Украина" запрос с просьбой уточнить, правда ли то, что он намерен создать такую партию или уже работает над этим.
"Говорят, что информацию подтвердили несколько нардепов из "Слуги народа". Отвечаю "РБК-Украина" и другим СМИ, которые этим интересуются, которые вольно и невольно стали участниками провокации от Офиса президента: нет, неправда. Но мне известно, что после испуга в Офисе президента состоялась рабочее совещание – длинное, мощное, содержательное – во главе с [руководителем ОП Андреем] Ермаком, Подоляками и прочими людьми, которые там занимаются медийной работой. Было принято решение контратаковать такими фейками", – сказал он.
В подписи к ролику сказано, что фейки должны быть о якобы едином политическом проекте Авакова, Разумкова и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
"Я не собираюсь делать никакого совместного проекта с Разумковым. Ни я, ни Яценюк. Тем не менее хочу пожелать Дмитрию Разумкову удачи во благо Украины. Так же как и Владимиру Гройсману, [Игорю] Смешко, [Юлии] Тимошенко, [Олегу] Ляшко, [Виталию] Кличко и всем остальным, кто готов профессионально действовать во благо Украины. Профессионально, а не имитационно. Это важно. А придумщикам из Офиса президента хочу пожелать обратиться к классике и вспомнить популярную в эти дни экранизацию романа Фрэнка Герберта "Дюна": "Страх убивает разум". Не бойтесь! Обычно концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из каких будете?" – добавил Аваков в своем обращении.
Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.
15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью и сказал, что решил уйти в отставку после беседы с Зеленским. Он также заявил о намерении создать свой политический альянс.
"Я центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие как Разумков, например, есть и дай бог ему здоровья, очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович. Есть Юлия Владимировна – она находится над всем. Есть Ляшко – он просто есть. Есть Смешко, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, мезальянс – мне все равно, – который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Это то, чем я хочу заниматься. Да это политика, да это будет, я никуда не денусь и буду этим заниматься", – говорил тогда Аваков.
Советник Ермака Михаил Подоляк, комментируя интервью, заявил, что Аваков хочет вернуть себе власть, поэтому "облагораживает собственное прошлое" и "ищет союзников в олигархических структурах".