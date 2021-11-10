ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Аваков – Офису президента: Страх убивает разум

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аваков Офису президента: Обычно концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из каких будете?
Аваков – Офису президента: Обычно концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из каких будете?
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 10 ноября заявил, что не намерен создавать партию вместе с экс-главой парламента, внефракционным нардепом Дмитрием Разумковым.

Об этом Аваков рассказал в видеообращении, которое он опубликовал в Telegram.

По словам экс-главы МВД, он получил от агентства "РБК-Украина" запрос с просьбой уточнить, правда ли то, что он намерен создать такую партию или уже работает над этим.

"Говорят, что информацию подтвердили несколько нардепов из "Слуги народа". Отвечаю "РБК-Украина" и другим СМИ, которые этим интересуются, которые вольно и невольно стали участниками провокации от Офиса президента: нет, неправда. Но мне известно, что после испуга в Офисе президента состоялась рабочее совещание – длинное, мощное, содержательное – во главе с [руководителем ОП Андреем] Ермаком, Подоляками и прочими людьми, которые там занимаются медийной работой. Было принято решение контратаковать такими фейками", – сказал он.

В подписи к ролику сказано, что фейки должны быть о якобы едином политическом проекте Авакова, Разумкова и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

"Я не собираюсь делать никакого совместного проекта с Разумковым. Ни я, ни Яценюк. Тем не менее хочу пожелать Дмитрию Разумкову удачи во благо Украины. Так же как и Владимиру Гройсману, [Игорю] Смешко, [Юлии] Тимошенко, [Олегу] Ляшко, [Виталию] Кличко и всем остальным, кто готов профессионально действовать во благо Украины. Профессионально, а не имитационно. Это важно. А придумщикам из Офиса президента хочу пожелать обратиться к классике и вспомнить популярную в эти дни экранизацию романа Фрэнка Герберта "Дюна": "Страх убивает разум". Не бойтесь! Обычно концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из каких будете?" – добавил Аваков в своем обращении.

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью и сказал, что решил уйти в отставку после беседы с Зеленским. Он также заявил о намерении создать свой политический альянс.

"Я центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие как Разумков, например, есть и дай бог ему здоровья, очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович. Есть Юлия Владимировна – она находится над всем. Есть Ляшко – он просто есть. Есть Смешко, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, мезальянс – мне все равно, – который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Это то, чем я хочу заниматься. Да это политика, да это будет, я никуда не денусь и буду этим заниматься", – говорил тогда Аваков.

Советник Ермака Михаил Подоляк, комментируя интервью, заявил, что Аваков хочет вернуть себе власть, поэтому "облагораживает собственное прошлое" и "ищет союзников в олигархических структурах".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Олег Ляшко, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, фейк, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
"Ни у кого не видела такой солнечной улыбки". Ингеборга Дапкунайте рассказала, как научиться улыбаться, как она
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам
  Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерам Актуально
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Ребра торчат", "Доска". Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
"Скучаю по этим моментам". Дженнифер Лопес умилила сеть фото, на котором читает сказку своим детям-двойняшкам
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
С YouTube-канала Опры Уинфри исчезло интервью принца Гарри и Меган Маркл
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
"Горячо", "Ракурс офигенный". Тина Кароль снялась с головой между ног
"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье
"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье
"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо
"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо
"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве
"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате
"Копия папка Архипчик!", "Скоро будет видео снимать с имитацией секса". В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана
"Копия папка Архипчик!", "Скоро будет видео снимать с имитацией секса". В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана
"Когда большой хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа
"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте
"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (191384)
2
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (176195)
3
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (59944)
4
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (51194)
5
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (40714)
6
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (32791)
7
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад (20738)
8
"Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене (19737)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS