Аваков – Офису президента: Страх убивает разум

Аваков – Офису президента: Обычно концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из каких будете? Фото: Арсен Аваков / Facebook

Об этом Аваков рассказал в видеообращении, которое он опубликовал в Telegram.

По словам экс-главы МВД, он получил от агентства "РБК-Украина" запрос с просьбой уточнить, правда ли то, что он намерен создать такую партию или уже работает над этим.

"Говорят, что информацию подтвердили несколько нардепов из "Слуги народа". Отвечаю "РБК-Украина" и другим СМИ, которые этим интересуются, которые вольно и невольно стали участниками провокации от Офиса президента: нет, неправда. Но мне известно, что после испуга в Офисе президента состоялась рабочее совещание – длинное, мощное, содержательное – во главе с [руководителем ОП Андреем] Ермаком, Подоляками и прочими людьми, которые там занимаются медийной работой. Было принято решение контратаковать такими фейками", – сказал он.

В подписи к ролику сказано, что фейки должны быть о якобы едином политическом проекте Авакова, Разумкова и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

"Я не собираюсь делать никакого совместного проекта с Разумковым. Ни я, ни Яценюк. Тем не менее хочу пожелать Дмитрию Разумкову удачи во благо Украины. Так же как и Владимиру Гройсману, [Игорю] Смешко, [Юлии] Тимошенко, [Олегу] Ляшко, [Виталию] Кличко и всем остальным, кто готов профессионально действовать во благо Украины. Профессионально, а не имитационно. Это важно. А придумщикам из Офиса президента хочу пожелать обратиться к классике и вспомнить популярную в эти дни экранизацию романа Фрэнка Герберта "Дюна": "Страх убивает разум". Не бойтесь! Обычно концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из каких будете?" – добавил Аваков в своем обращении.