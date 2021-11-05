"Сложно адаптироваться к жизни без должности". В Офисе президента прокомментировали интервью Авакова

В Офисе президента заявили, что у Авакова было достаточно возможностей, чтобы качественно изменить государство Фото: mvs.gov.ua

В интервью Аваков подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что несколько месяцев перед отставкой "чувствовал дискомфорт", потому что "все выветривается в интриги", и раскритиковал подготовку к отопительному сезону.

Подоляк назвал эти заявления "совершенно традиционными" и рассчитанными на общественное "беспамятство".

"Общество ведь должно сделать вид, что слышит их не от человека, который еще буквально вчера и был властью. Но я бы расширил рамки обсуждения. Когда любой человек, и речь сейчас не про господина Авакова, долго находится на высокой должности, ему сложно адаптироваться к жизни без должности. Это просто психология – люди тоскуют по власти и по возможностям, которые она дает", – заявил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что у Авакова на протяжении нескольких лет было много возможностей, чтобы качественно изменить государство, а также продемонстрировать, что полиция умеет раскрывать громкие преступления.

"В течение пяти лет без его слова не принимались важнейшие решения. В течение двух лет он мог предложить абсолютно любые – даже самые революционные – преобразования", – сказал Подоляк и спросил, сколько времени еще нужно Авакову для того, чтобы доказать свою эффективность.

Сам Аваков в интервью заявил, что "никуда не денется" из политики и хочет создавать "баланс, который бы двигал нашу страну вперед". Подоляк считает, что "если бороться только за некий "баланс", который сохраняет выгодополучателей старой системы, то общество это точно не поддержит".