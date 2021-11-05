"Сложно адаптироваться к жизни без должности". В Офисе президента прокомментировали интервью Авакова

В интервью Аваков подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что несколько месяцев перед отставкой "чувствовал дискомфорт", потому что "все выветривается в интриги", и раскритиковал подготовку к отопительному сезону.
Подоляк назвал эти заявления "совершенно традиционными" и рассчитанными на общественное "беспамятство".
"Общество ведь должно сделать вид, что слышит их не от человека, который еще буквально вчера и был властью. Но я бы расширил рамки обсуждения. Когда любой человек, и речь сейчас не про господина Авакова, долго находится на высокой должности, ему сложно адаптироваться к жизни без должности. Это просто психология – люди тоскуют по власти и по возможностям, которые она дает", – заявил советник главы ОП.
Он подчеркнул, что у Авакова на протяжении нескольких лет было много возможностей, чтобы качественно изменить государство, а также продемонстрировать, что полиция умеет раскрывать громкие преступления.
"В течение пяти лет без его слова не принимались важнейшие решения. В течение двух лет он мог предложить абсолютно любые – даже самые революционные – преобразования", – сказал Подоляк и спросил, сколько времени еще нужно Авакову для того, чтобы доказать свою эффективность.
Сам Аваков в интервью заявил, что "никуда не денется" из политики и хочет создавать "баланс, который бы двигал нашу страну вперед". Подоляк считает, что "если бороться только за некий "баланс", который сохраняет выгодополучателей старой системы, то общество это точно не поддержит".
Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, критиковали реформу полиции.
13 июля 2021 года Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил Зеленский.
15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
Глава государства предложил лишь одного кандидата на пост министра – тогдашнего главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Монастырского. Сам Монастырский заявил, что "идет на жертву".
Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского главой МВД.