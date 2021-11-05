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ПОЛИТИКА

"Сложно адаптироваться к жизни без должности". В Офисе президента прокомментировали интервью Авакова

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В Офисе президента заявили, что у Авакова было достаточно возможностей, чтобы качественно изменить государство
В Офисе президента заявили, что у Авакова было достаточно возможностей, чтобы качественно изменить государство
Фото: mvs.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков хочет вернуть себе власть, поэтому "облагораживает собственное прошлое" и "ищет союзников в олигархических структурах". Об этом Подоляк заявил "Бабелю", комментируя интервью Авакова, вышедшее 4 ноября на телеканале "Украина 24".

В интервью Аваков подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что несколько месяцев перед отставкой "чувствовал дискомфорт", потому что "все выветривается в интриги", и раскритиковал подготовку к отопительному сезону.

Подоляк назвал эти заявления "совершенно традиционными" и рассчитанными на общественное "беспамятство".

"Общество ведь должно сделать вид, что слышит их не от человека, который еще буквально вчера и был властью. Но я бы расширил рамки обсуждения. Когда любой человек, и речь сейчас не про господина Авакова, долго находится на высокой должности, ему сложно адаптироваться к жизни без должности. Это просто психология – люди тоскуют по власти и по возможностям, которые она дает", – заявил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что у Авакова на протяжении нескольких лет было много возможностей, чтобы качественно изменить государство, а также продемонстрировать, что полиция умеет раскрывать громкие преступления.

"В течение пяти лет без его слова не принимались важнейшие решения. В течение двух лет он мог предложить абсолютно любые – даже самые революционные – преобразования", – сказал Подоляк и спросил, сколько времени еще нужно Авакову для того, чтобы доказать свою эффективность.

Сам Аваков в интервью заявил, что "никуда не денется" из политики и хочет создавать "баланс, который бы двигал нашу страну вперед". Подоляк считает, что "если бороться только за некий "баланс", который сохраняет выгодополучателей старой системы, то общество это точно не поддержит". 

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. 

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, критиковали реформу полиции.

13 июля 2021 года Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. 

Глава государства предложил лишь одного кандидата на пост министра – тогдашнего главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Монастырского. Сам Монастырский заявил, что "идет на жертву".

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского главой МВД.

Теги: Арсен Аваков, политика, власть, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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