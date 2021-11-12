Ахметов: Если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше – это вопрос к власти

"Одним из больших достижений Украины за 30 лет независимости считаю свободу слова. Это один из важнейших принципов свободного и демократического общества. И медиа-группа "Украина" придерживается этого принципа и будет его защищать", – подчеркнул бизнесмен.
Его спросили, почему на каналах его медиахолдинга "в последний месяц увеличилось количество критики в адрес действующей власти".
"Чтобы Украина была сильной и успешной, нужна экономическая и политическая конкуренция. Политическая конкуренция – это и есть свобода слова. Наши каналы предоставляют равнозначную площадку для мнения как представителям власти, так и оппозиции. Но если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше – это, думаю, вопрос к власти", – объяснил Ахметов.
Он выразил уверенность, что журналисты его каналов "приглашают ярких и сильных политиков и от власти, и от оппозиции, политиков, чье мнение важно и интересно людям, и создают для них возможность честной борьбы и честной конкуренции".
Бизнесмен назвал неправдой слухи о том, что представители ОП в разговорах с Ахметовым и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений.
"Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.
"Наша группа – самый большой налогоплательщик и работодатель. И если понадобится, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах. Нам нужна честная экономическая конкуренция и равные правила игры. И чтобы законы принимались не эмоционально, а рационально. Законы не должны быть "против или за Ахметов", законы должны быть в пользу каждого украинца и соответствовать лучшим мировым практикам", – объяснил Ахметов.
Он также подчеркнул, что против него нет "никаких законных оснований для введения санкций".
Материал "Украинской правды" вышел 11 ноября.
Журнал "Forbes Украина" 6 мая обнародовал полный рейтинг 100 богатейших украинцев. Ахметов возглавляет список с состоянием в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии "Forbes Украина" и $3 млрд – по версии мирового Forbes).
Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение на тот момент спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.
19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.
Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.
4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент Владимир Зеленский.