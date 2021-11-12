Ахметов: Если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше – это вопрос к власти

Ахметов подчеркнул, что не позволит говорить с собой по-хамски Фото: ЕРА

"Одним из больших достижений Украины за 30 лет независимости считаю свободу слова. Это один из важнейших принципов свободного и демократического общества. И медиа-группа "Украина" придерживается этого принципа и будет его защищать", – подчеркнул бизнесмен.

Его спросили, почему на каналах его медиахолдинга "в последний месяц увеличилось количество критики в адрес действующей власти".

"Чтобы Украина была сильной и успешной, нужна экономическая и политическая конкуренция. Политическая конкуренция – это и есть свобода слова. Наши каналы предоставляют равнозначную площадку для мнения как представителям власти, так и оппозиции. Но если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше – это, думаю, вопрос к власти", – объяснил Ахметов.

Он выразил уверенность, что журналисты его каналов "приглашают ярких и сильных политиков и от власти, и от оппозиции, политиков, чье мнение важно и интересно людям, и создают для них возможность честной борьбы и честной конкуренции".

Бизнесмен назвал неправдой слухи о том, что представители ОП в разговорах с Ахметовым и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений.

"Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

"Наша группа – самый большой налогоплательщик и работодатель. И если понадобится, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах. Нам нужна честная экономическая конкуренция и равные правила игры. И чтобы законы принимались не эмоционально, а рационально. Законы не должны быть "против или за Ахметов", законы должны быть в пользу каждого украинца и соответствовать лучшим мировым практикам", – объяснил Ахметов.

Он также подчеркнул, что против него нет "никаких законных оснований для введения санкций".

Материал "Украинской правды" вышел 11 ноября.