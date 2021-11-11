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ДТЭК Ахметова поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля – заявление компании

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ДТЭК: Мы призываем всех объединить усилия по выходу страны из энергетического кризиса
ДТЭК: Мы призываем всех объединить усилия по выходу страны из энергетического кризиса
Фото: dtek.com

ДТЭК находится в постоянном диалоге с Министерством энергетики, регулятором, системным оператором и другими производителями и поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в Facebook компании.

"В ответ на манипулятивные обвинения в том, что от компании звучат угрозы государственным служащим, заявляем следующее. Компания ДТЭК всегда была и остается сторонником конструктивной работы с органами государственной власти и всеми участниками рынка. ДТЭК находится в постоянном диалоге с Министерством энергетики, регулятором, системным оператором, другими производителями. ДТЭК выполнит все свои обязательства и поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля. Шахтеры и энергетики компании работают 24 часа в сутки для обеспечения стабильной работы энергосистемы", – сказано в сообщении.

В ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова добавили, что ТЭС компании работают максимальным составом оборудования.

"Станции несут рекордную нагрузку и безоговорочно выполняют все команды диспетчера НЭК "Укрэнерго". Для стабильной работы энергоблоков ТЭС за 10 месяцев этого года ДТЭК направил на ремонтную кампанию 1,9 млрд грн. С начала года ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии на 13% по сравнению с прошлым годом. В октябре, при простое других производителей, электростанции "ДТЭК Энерго" произвели рекордные 2,5 млрд кВт-ч. Компания прилагает максимум усилий по импорту угля и гарантирует, что все ее ТЭС будут обеспечены углем в этот осенне-зимний период. В беспрецедентно сложных условиях компания импортирует более 1,6 млн т угля из США, Польши, Казахстана, Колумбии", – перечислили в пресс-службе.

ДТЭК способствует поставке угля для государственной генерирующей компании и других частных производителей, страдающих от дефицита топлива, подчеркивается в сообщении.

"В качестве товарного кредита компания уже предоставила другим производителям около 60 тыс. т угля. Мы призываем всех объединить усилия по выходу страны из энергетического кризиса", – подытожили в компании.

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/posts/253796646774500

Контекст:

"РБК-Украина" писало, что начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков функционируют только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. т угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн т угля, в том числе из Польши (320 тыс. т) и США (150 тыс. т). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля. 

Теги: уголь, энергетика, дефицит, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, электростанция, энергосистема
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