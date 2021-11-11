ДТЭК Ахметова поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля – заявление компании

"В ответ на манипулятивные обвинения в том, что от компании звучат угрозы государственным служащим, заявляем следующее. Компания ДТЭК всегда была и остается сторонником конструктивной работы с органами государственной власти и всеми участниками рынка. ДТЭК находится в постоянном диалоге с Министерством энергетики, регулятором, системным оператором, другими производителями. ДТЭК выполнит все свои обязательства и поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля. Шахтеры и энергетики компании работают 24 часа в сутки для обеспечения стабильной работы энергосистемы", – сказано в сообщении.

В ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова добавили, что ТЭС компании работают максимальным составом оборудования.

"Станции несут рекордную нагрузку и безоговорочно выполняют все команды диспетчера НЭК "Укрэнерго". Для стабильной работы энергоблоков ТЭС за 10 месяцев этого года ДТЭК направил на ремонтную кампанию 1,9 млрд грн. С начала года ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии на 13% по сравнению с прошлым годом. В октябре, при простое других производителей, электростанции "ДТЭК Энерго" произвели рекордные 2,5 млрд кВт-ч. Компания прилагает максимум усилий по импорту угля и гарантирует, что все ее ТЭС будут обеспечены углем в этот осенне-зимний период. В беспрецедентно сложных условиях компания импортирует более 1,6 млн т угля из США, Польши, Казахстана, Колумбии", – перечислили в пресс-службе.

ДТЭК способствует поставке угля для государственной генерирующей компании и других частных производителей, страдающих от дефицита топлива, подчеркивается в сообщении.

"В качестве товарного кредита компания уже предоставила другим производителям около 60 тыс. т угля. Мы призываем всех объединить усилия по выходу страны из энергетического кризиса", – подытожили в компании.