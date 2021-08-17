"Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето": новый сезон и новые впечатления

"Ринат Ахметов – единственный в Украине благотворитель, системно и масштабно помогающий детям Донбасса. Фонд первым стал оказывать психологическую помощь детям, живущим по обе стороны линии соприкосновения. Основная задача проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" – поддержка ребят Донбасса во время летних каникул. Психологи проекта помогают детям справиться с психологическими проблемами, которые возникли вследствие ранения или тяжелой травмы войны. Это очень важно, потому что такая травма имеет некоторый отсроченный эффект. Драматическое событие могло произойти три-пять лет назад, и какое-то время травма не дает о себе знать. Но сложность заключается в том, что последствия обязательно наступают. И отложенные последствия, как правило, сложнее, чем та травма, которая была сразу отработана с помощью психолога", – рассказала руководитель проектов Фонда Оксана Ищук.

По ее словам, на проекте с детьми работают профессиональные психологи, окончившие курс "Травма войны". В своей практике они применяют подвижные игры и арт-терапию, которые помогают снизить тревожность, повысить уверенность в себе, развить фантазию и воображение, избавиться от страхов. Такие встречи производят большое впечатление на участников проекта и полностью захватывают их.

Фото: akhmetovfoundation.org

В этом году "Мирное лето" проходило в формате "Кино Кэмп" в рамках проекта Музея "Голоса Мирных. Дети". Участники учились снимать видеоистории, брать интервью, осваивали сценарное и актерское мастерство, базовые упражнения по технике речи.

Кроме этого, они приобрели навыки в таких профессиях, как оператор, режиссер, продюсер, ведущий, видеоблогер. И самое главное – смогли запечатлеть на видео свою историю. Каждый из них снял документальный мини-фильм. Истории разные, сюжет один – как конфликт на востоке Украины изменил жизнь мирных жителей. Это также поможет детям преодолеть неуверенность в себе и рассказать о своих страхах и переживаниях.

"Травма у некоторых "заморозилась". И когда мы видим детей с плохим восприятием материала – это говорит о высоком уровне тревоги. То есть страх где-то осел в теле, нет фокусировки, наблюдаются повышенная плаксивость, гипервозбудимость. Это все последствия травмы войны", – говорит психолог Фонда Валерия Волкова.

Один из тех, кто поделился своей историей, – Антон Савинов из семьи переселенцев из Донецка.

"Началось все с того, что одной ночью мама перенесла меня на руках из моей комнаты в зал и начала быстро собирать вещи. Когда я спросил: "Что громыхает за окном?", она сказала: "Это гром". На следующий день мы уехали из Донецка. Всем детям на земле я бы хотел сказать, что не существует безвыходных ситуаций, и какой бы тяжелой она ни была, из нее всегда можно найти выход! Хочу передать Ринату Леонидовичу Ахметову большое спасибо за то, что он делает для нас и людей в целом", – сказал Антон.

Фото: akhmetovfoundation.org

Собранные за время "Кино Кэмпа" истории войдут в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это беспрецедентный онлайн-музей, первый и единственный в Украине, который документирует свидетельства людей о пережитом ими во время вооруженного конфликта на Донбассе и сохраняет их, чтобы подобные человеческие трагедии никогда не повторялись, во имя лучшего будущего, во имя мира. Собрание музея уже насчитывает свыше 2000 таких историй, но это только начало. Цель Фонда – собрать 100 000 историй до 2025 года.