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Проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" исцеляет души детей

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Самые интересные моменты проекта "Ринат Ахметов Детям. Мирное лето" Фонд публикует на своих страницах в соцсетях
Самые интересные моменты проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" Фонд публикует на своих страницах в соцсетях
Фото: akhmetovfoundation.org

Проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" стартовал в 2015 году, основная его задача – поддержка детей Донбасса во время летних каникул. С тех пор оздоровление в рамках проекта прошли почти 4500 детей.

Психологическая реабилитация для детей Донбасса

В 2015 году стало ясно, что проживающие в условиях вооруженного конфликта дети нуждаются в психологической реабилитации. Пережитые огромный стресс, потрясения, ужасы не могли не оставить след в их душах. Психологи Фонда Рината Ахметова забили тревогу: если не освободить детей от оков переживаний, в будущем для них все это аукнется в виде неврозов и психосоматических заболеваний. Так появился проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето". С детьми работают опытные психологи.

250 специалистов прошли обучение по курсу "Травма войны", организованное Фондом Рината Ахметова. В целом, с 2014 года психологическую поддержку Фонда получили более 60 тысяч жителей востока страны разного возраста. Многие из их историй вошли в собрание Музея "Голоса Мирных".

"Чтобы обезвредить такую бомбу с часовым механизмом, в рамках проекта "Мирное лето – детям Донбасса" разработана особая система психологической реабилитации. Она помогает ребятам справляться со страхами и тревогой посредством игр, арт-терапии и мастер-классов. Также психологи Фонда учат детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Чтобы ребята чувствовали себя раскованно, групповые занятия часто проходят прямо под открытым небом. На первом занятии дети знакомятся, а также в игровой форме осваивают дыхательные техники, которые помогают устранить тревогу и нервозность", – рассказала руководитель проектов Фонда Оксана Ищук.

В проекте участвуют дети от восьми до 14 лет из малообеспеченных и социально незащищенных семей; дети из приемных семей, детских домов семейного типа; дети опекунов и усыновителей из Донецкой и Луганской областей; дети, проживающие на не подконтрольной Украине территории и в "серой зоне", а также дети-переселенцы. 

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Главная задача проекта – помочь детям и подросткам преодолеть ужас постоянных обстрелов, отпустить этот груз и двигаться вперед. Основные направления:

  • психологическая реабилитация и полноценный отдых для детей, которые долгое время провели в зоне вооруженных действий;
  • работа с детьми профессиональных психологов, окончивших курс "Травма войны" с использованием подвижных игр и арт-терапии, которые помогут ребятам снизить тревожность, повысить уверенность в себе, развить фантазию и воображение, избавиться от страхов;
  • обучение детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;
  • проведение психологами групповых занятий, направленных на стабилизацию и улучшение психоэмоционального состояния детей.

Психолог Фонда Валерия Волкова рассказала, что начиная с 2015 года многие участники проекта смогли побороть свои кошмары. 

"Если сравнивать с сезонами 2015–2016 годов, то тогда мы видели, как горе переполняет детей, они находились в постоянном стрессовом состоянии. Очень сильно были заметны страх и тревога. Но уже с прошлого года стали появляться позитивные изменения", – пояснила она. 

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Особое внимание психологи уделяют тем детям, которые все эти годы живут в горячих точках востока Украины. Там, где и сейчас едва ли не ежедневно звучат обстрелы. 

"Такому ребенку лет 10–12, а у него все чувства застыли. На лице в лучшем случае полуулыбка, а в глазах нет радости. Свои тревоги они держат внутри, и это опасно тем, что может напомнить о себе гораздо позже. Например, неврозами. Поэтому наша работа направлена на поиск для такого ребенка новых ресурсов и способов адаптироваться к жизни в новых условиях", – рассказала психолог Фонда.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Екатерина Вепро – один из психологов, прошедших обучение Фонда. По ее словам, на сегодняшний день так или иначе все жители Донбасса столкнулись с такой проблемой, как травма войны. В первую очередь – дети.

"Каждый из них будет по-разному травмирован, потому что у каждого разные психика, реакция и отношение к происходящему. Но если человек не имел опыта проживания в подвале, его дом не разрушен, это не говорит о том, что он менее травмирован, чем тот, кто жил в подвале. Он что-то потерял на своем уровне, и его жизнь изменилась. Для него это тоже стресс, и для него это тоже травма. Поэтому я бы все-таки говорила не о том опыте, который прожил человек, а о возможности психики с этим справляться. Находясь в одном и том же месте, мы с вами будем по-разному травмированы одним и тем же событием. С моей точки зрения, все жители получили травматизацию. Кто-то уже готов с этим встречаться, кто-то не готов. Люди прятались и жили в подвалах из-за ощущения угрозы потери жизни. Таким образом, люди сохраняли свою жизнь, кто как мог, кто какие способы нашел, у кого какие были возможности. Но страх они проживали одинаково", – говорит психолог.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Проект "Мирное лето" в 2021 году

В 2021 году проект стартовал 19 июля. В санатории "Перлина Донеччини" в Святогорске Донецкой области отдохнут и пройдут курс психологической реабилитации 115 детей.

ВИДЕО
Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

На территории лагеря "Перлина Донеччини" есть все для активного времяпровождения детей: футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, зал для игры в настольный теннис. Здесь дети всегда найдут, чем заняться, а занятия в секциях помогут им проявить себя и найти новых друзей. В основу проекта положена особая система психологической реабилитации: дети-участники учатся справляться со страхами и тревогой с помощью игр, арт-терапии и мастер-классов. 

На этот раз проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" проходит в формате "Кино Кэмп" в рамках проекта Музея "Голоса мирных. Дети". Участники научатся снимать видеоистории, брать интервью, будут обучаться сценарному и актерскому мастерству, освоят базовые упражнения по технике речи. Также они приобретут навыки в таких профессиях, как оператор, режиссер, продюсер, ведущий, видеоблогер. И самое главное – смогут запечатлеть на видео свою историю о том, как события на Донбассе изменили их жизнь. Это также поможет детям преодолеть неуверенность в себе и рассказать о своих страхах и переживаниях.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Как оказалось, некоторые из ребят приехали в лагерь с уже готовыми сценариями и с нетерпением ждут начала съемок. 

"Жду от "Мирного лета" новых впечатлений, хочу завести новых друзей", – рассказала школьница Аня.

Ее слова поддержала 13-летняя Ева.

"Жду только самого хорошего", – призналась девочка. 

Каждое утро начинается с веселой зарядки. Потом по плану – занятия с психологами. Кроме этого, мальчишки и девчонки принимают участие во множестве конкурсов и активностей. Так, уже на второй день отдыха все желающие могли покататься на лошадях, а сейчас готовятся к большому танцевальному батлу. 

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"Новинкой этого года стала активность "Кино Кэмп", в ходе которой дети посещают занятия по видеосъемке и монтажу, учатся рассказывать истории и создавать ролики о событиях на Донбассе. Самые активные участники проекта присоединятся к наполнению беспрецедентного Музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Этот музей – первый и крупнейший в Украине архив историй мирных жителей Донбасса, пострадавших вследствие вооруженного конфликта на востоке страны. В него уже вошли более 2 тысяч историй, а до 2025 года Фонд планирует собрать 100 тысяч", – рассказала Оксана Ищук.

Самые интересные моменты проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" Фонд публикует на своих страницах в соцсетях. 

Теги: Ринат Ахметов, Донбасс, реабилитация, Святогорск, Фонд Рината Ахметова, дети, каникулы, психология, проект Донбасс и Мирные
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