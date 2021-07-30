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Фонд Рината Ахметова получил одну из самых престижных мировых премий за борьбу с COVID-19 в Украине

Сериал "Диджитал-физра" был создан Фондом в самом начале пандемии коронавируса совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и ФК "Шахтер"
Сериал "Диджитал-физра" был создан Фондом в самом начале пандемии коронавируса совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и ФК "Шахтер"
Фото: akhmetovfoundation.org

С началом пандемии, еще в феврале 2020 года, Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине и выделил более 450 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект стал частью программы "Ринат Ахметов – Cпасение жизней". Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом.

Частью проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" стал сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта", который получил престижную международную награду.

Международная ассоциация паблик рилейшнз (IPRA) присудила Фонду Рината Ахметова одну из самых престижных международных премий в сфере коммуникаций IPRA Golden World Awards. Фонд отмечен за создание образовательного сериала "Диджитал-физра" сразу в двух номинациях – "Sport" и "NGO campaign". 

"Мы рады, что наш проект "Диджитал-физра" не только помог тысячам украинских школьников, но и был высоко оценен мировым профессиональным сообществом. Эту награду можно считать "Оскаром" для работников PR-индустрии. Для Фонда Рината Ахметова большая честь получить столь престижную отраслевую мировую премию", – сказала директор по коммуникациям Фонда Юлия Ершова.  

Премия "IPRA Golden World Awards", учрежденная в 1990 году, оценивает лучшие коммуникационные проекты по уровню креатива, качеству стратегии и достигнутым результатам. По всем этим критериям и была отмечена "Диджитал-физра". 

В этом году участниками премии стали сотни компаний из нескольких десятков стран со всех континентов. Среди победителей – представители Катара, Японии, Филиппин, Греции.  

Сериал "Диджитал-физра" был создан Фондом в самом начале пандемии коронавируса совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и ФК "Шахтер". По сути, это – пособие для дистанционного обучения подростков основам физической культуры.  "Учителями" в рамках 12-серийного образовательного курса "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта" стали игроки футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов и Сергей Кривцов. Ведущие проекта – звезды юмористического шоу "Мамахохотала" Евгений Янович и Олег Маслюк, который является также амбассадором Фонда Рината Ахметова. Темы уроков – от секретов разминки и правил приседания до йоги и киберспорта.  

Аудитория проекта "Диджитал-физкультура" на диджитал-площадках и национальном телевидении составила более 5 миллионов человек. Сериал был размещен на украинской государственной платформе цифрового образования "Дія". Кроме того, его взяли в ротацию более 20 национальных и региональных телеканалов. Их суммарная аудитория – не менее 26 миллионов человек. 

Согласно опросу, проведенному Фондом Рината Ахметова, 82.5% школьников, посмотревших сериал, начали с большим желанием заниматься физкультурой, 97.55% стали чаще заниматься спортом, а 92.5% стали регулярно делать зарядку и гимнастику. Все серии сериала "Диджитал-физра" размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на YouTube-канале.

Теги: футбол, Ринат Ахметов, спорт, ДТЭК, Метинвест, премия, Фонд Рината Ахметова, сериал, награда, Андрей Пятов, пандемия, коронавирус
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