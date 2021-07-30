Фонд Рината Ахметова получил одну из самых престижных мировых премий за борьбу с COVID-19 в Украине

Сериал "Диджитал-физра" был создан Фондом в самом начале пандемии коронавируса совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и ФК "Шахтер" Фото: akhmetovfoundation.org

Частью проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" стал сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта", который получил престижную международную награду.

Международная ассоциация паблик рилейшнз (IPRA) присудила Фонду Рината Ахметова одну из самых престижных международных премий в сфере коммуникаций IPRA Golden World Awards. Фонд отмечен за создание образовательного сериала "Диджитал-физра" сразу в двух номинациях – "Sport" и "NGO campaign".

"Мы рады, что наш проект "Диджитал-физра" не только помог тысячам украинских школьников, но и был высоко оценен мировым профессиональным сообществом. Эту награду можно считать "Оскаром" для работников PR-индустрии. Для Фонда Рината Ахметова большая честь получить столь престижную отраслевую мировую премию", – сказала директор по коммуникациям Фонда Юлия Ершова.

Премия "IPRA Golden World Awards", учрежденная в 1990 году, оценивает лучшие коммуникационные проекты по уровню креатива, качеству стратегии и достигнутым результатам. По всем этим критериям и была отмечена "Диджитал-физра".

В этом году участниками премии стали сотни компаний из нескольких десятков стран со всех континентов. Среди победителей – представители Катара, Японии, Филиппин, Греции.

Сериал "Диджитал-физра" был создан Фондом в самом начале пандемии коронавируса совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и ФК "Шахтер". По сути, это – пособие для дистанционного обучения подростков основам физической культуры. "Учителями" в рамках 12-серийного образовательного курса "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта" стали игроки футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов и Сергей Кривцов. Ведущие проекта – звезды юмористического шоу "Мамахохотала" Евгений Янович и Олег Маслюк, который является также амбассадором Фонда Рината Ахметова. Темы уроков – от секретов разминки и правил приседания до йоги и киберспорта.

Аудитория проекта "Диджитал-физкультура" на диджитал-площадках и национальном телевидении составила более 5 миллионов человек. Сериал был размещен на украинской государственной платформе цифрового образования "Дія". Кроме того, его взяли в ротацию более 20 национальных и региональных телеканалов. Их суммарная аудитория – не менее 26 миллионов человек.

Согласно опросу, проведенному Фондом Рината Ахметова, 82.5% школьников, посмотревших сериал, начали с большим желанием заниматься физкультурой, 97.55% стали чаще заниматься спортом, а 92.5% стали регулярно делать зарядку и гимнастику. Все серии сериала "Диджитал-физра" размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на YouTube-канале.