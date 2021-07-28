Музей "Голоса Мирных": Фонд Рината Ахметова помогает жителям Донбасса

"Голоса Мирных" – это беспрецедентный онлайн-музей, который документирует истории мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. В нем уже свыше 2000 историй, но это только начало. Наша цель – собрать 100 000 историй до 2025 года. Для всего мира – от дипломатов до международных гуманитарных миссий – Музей станет источником правдивых историй людей, рассказанных от первого лица, собственными голосами тех, кто прошел через ужасы вооруженного конфликта. Музей – это окно, в которое мировое сообщество может увидеть реальную жизнь мирных жителей Донбасса и понять их боль, а также составить справедливое представление о вооруженном конфликте, который семь лет продолжается в самом сердце Европы", – рассказала директор Департамента коммуникаций Фонда Юлия Ершова.

По ее словам, группа психологов, которая собирает свидетельства людей для Музея "Голоса Мирных", помогает им справиться с травмой войны путем рассказывания своей истории. Если операторы понимают, что пережитое нанесло их собеседнику слишком глубокие душевные раны, то предлагают ему стать участником проекта "Психологическая помощь". С 2014 года психологическую поддержку Фонда получили более 60 000 жителей востока страны разного возраста. Специально для этого 250 психологов прошли обучение, организованное Фондом, по курсу "Травма войны". Одним из экспертов проекта стала Екатерина Вепро.

Фото: akhmetovfoundation.org

"В любом случае это достаточно мощная травма, которая в какой-то степени коснулась каждого жителя Донбасса и, я бы даже сказала, всех жителей Украины. Так или иначе для многих жизнь изменилась. Все стало по-другому. Но если мы говорим о мирных жителях Донбасса, то однозначно, что так или иначе человек травмирован. Он может это отрицать, не осознавать. Это происходит в тех случаях, когда психика не готова обрабатывать травмы, тогда она замирает для того, чтобы человек мог дальше жить и функционировать. Мне приходилось встречать случаи, когда человек говорит, что "у меня все хорошо, я никаким образом не травмирован". На самом деле это не так, потому что как минимум это была вынужденная мера – переезжать. То есть то, что человек смог адаптироваться на новом месте, – это здорово. Но то, что он отрицает свою травму, – это тоже факт", – говорит психолог.

Она отметила, что многие люди, переехав, адаптировались к новым условиям жизни. Однако травма все равно существует, и только сейчас многие начинают это понимать.

"Такая травма ведет к нарушениям в других жизненных процессах человека. То есть мы же часто можем слышать, что люди не страдали гипертонией, а теперь страдают. Это может уходить в такие психосоматические проявления, как бессонные ночи. При этом человек никак не связывает эти события", – пояснила Екатерина Вепро.

Одна из тех, кто поделился своей историей, – Оксана Луценко из Мариуполя.

"В день обстрела Восточного я была на работе, как раз моя смена была. Ну, естественно, какая может быть работа? Слезы-сопли, все боятся. И неизвестность. Как ты доедешь, что будет дальше? Кто останется в живых? Все время слушаешь и читаешь новости. Был страх. Будто пелена перед глазами, когда это все видишь – кровь, обломки, разруху", – говорит женщина.

Прежнее место жительства пришлось оставить. В один момент жизнь всей семьи перевернулась.

"Мы не сразу туда вернулись. Наша бабушка в другом районе живет, и мы поехали к ней домой. Страшно было возвращаться. Бросили квартиру тогда, быстро нашли новое жилье. Хорошо, что у нас была такая возможность, а люди некоторые так и остались там жить. Хорошо, что все мы были на работе, нас это не задело, слава богу. Молились, плакали. Не ожидаешь, что именно тебя это коснется", – поясняет Оксана Луценко.

Фото: akhmetovfoundation.org

О вашей истории тоже должны узнать! Расскажите ее миру! Перейдите по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/my-story и заполните небольшую анкету или позвоните на горячую линию по номеру 0800509001. Внесите свой вклад в сохранение памяти.

Если вашу жизнь затронул вооруженный конфликт, вы можете обратиться за помощью к психологам Фонда по телефону горячей линии: 0800509001.