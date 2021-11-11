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"Банковая хочет, чтобы все брали под козырек, а так не будет". СМИ сообщили о конфликте между ОП и командой Ахметова

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В окружении Ахметова заявили, что команда Зеленского повернула "не туда"
В окружении Ахметова заявили, что команда Зеленского повернула "не туда"
Фото: president.gov.ua

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах. Об этом говорится в статье "Украинской правды", опубликованной 11 ноября.

"Мы предупреждали, что это очень плохая идея. Потом добавилось еще увольнение [экс-спикера Верховной Рады Дмитрия] Разумкова. Что он плохого сделал? Он был на своем месте", – отметил собеседник в окружении Ахметова.

Политик, близкий к бизнесмену, рассказал изданию, что они обещали по возможности помогать Зеленскому. "Но если вы начнете делать глупости, поведете страну не туда, мы будем против вас. Закон об олигархах – это как раз не туда. И мы не можем такое поддерживать", – заявил он.

По данным "Украинской правды", на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

"Банковая хочет, чтобы все брали под козырек, а так не будет", – сказал собеседник издания.

Журнал "Forbes Украина" 6 мая обнародовал полный рейтинг 100 богатейших украинцев. Ахметов возглавляет список. Журнал оценил его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии "Forbes Украина" и $3 млрд – по версии мирового Forbes).

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент Владимир Зеленский.

Теги: Верховная Рада, Ринат Ахметов, Украина, Владимир Зеленский, олигархи, Украинская правда
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