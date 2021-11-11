"Банковая хочет, чтобы все брали под козырек, а так не будет". СМИ сообщили о конфликте между ОП и командой Ахметова

В окружении Ахметова заявили, что команда Зеленского повернула "не туда" Фото: president.gov.ua

"Мы предупреждали, что это очень плохая идея. Потом добавилось еще увольнение [экс-спикера Верховной Рады Дмитрия] Разумкова. Что он плохого сделал? Он был на своем месте", – отметил собеседник в окружении Ахметова.

Политик, близкий к бизнесмену, рассказал изданию, что они обещали по возможности помогать Зеленскому. "Но если вы начнете делать глупости, поведете страну не туда, мы будем против вас. Закон об олигархах – это как раз не туда. И мы не можем такое поддерживать", – заявил он.

По данным "Украинской правды", на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

"Банковая хочет, чтобы все брали под козырек, а так не будет", – сказал собеседник издания.

Журнал "Forbes Украина" 6 мая обнародовал полный рейтинг 100 богатейших украинцев. Ахметов возглавляет список. Журнал оценил его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии "Forbes Украина" и $3 млрд – по версии мирового Forbes).