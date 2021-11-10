44% украинцев считают заявления Зеленского о проведении деолигархизации популизмом с целью повышения рейтинга – опрос

14,2% опрошенных думают, что таким образом глава государства и его окружение хотят переделить собственность и стать олигархами.

13,5% респондентов видят в этом искреннее желание руководства страны добиться справедливости.

10,8% граждан считают деолигархизацию шагом, который позволит Украине стать успешной.

Еще 9,4% опрошенных предполагают, что так власти хотят взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Дмитрий Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.