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ПОЛИТИКА

44% украинцев считают заявления Зеленского о проведении деолигархизации популизмом с целью повышения рейтинга – опрос

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14,2% украинцев думают, что Зеленский и его окружение хотят переделить собственность и стать олигархами
14,2% украинцев думают, что Зеленский и его окружение хотят переделить собственность и стать олигархами
Фото: president.gov.ua

44,4% украинцев считают заявления президента Украины Владимира Зеленского о проведении в стране деолигархизации популизмом с целью повышения своего рейтинга. Об этом свидетельствуют опубликованные 9 ноября результаты опроса центра SOCIS.

14,2% опрошенных думают, что таким образом глава государства и его окружение хотят переделить собственность и стать олигархами.

13,5% респондентов видят в этом искреннее желание руководства страны добиться справедливости.

10,8% граждан считают деолигархизацию шагом, который позволит Украине стать успешной.

Еще 9,4% опрошенных предполагают, что так власти хотят взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Дмитрий Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. По его мнению, Зеленский из-за коллизии в законе должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал Зеленский.

Теги: Украина, соцопрос, Владимир Зеленский, закон, олигархи, украинцы, SOCIS
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