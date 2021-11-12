Разумков опроверг информацию о политическом объединении с Аваковым и Яценюком

"У каждого из нас своя идеологическая ниша и позиционирование. Это совершенно правильно сказал Арсен Аваков. У них – правый центр. Я буду ближе к левому центру. Да, и там, и у меня – центризм. Центризм действительно объединит страну. Но общих политических проектов с Арсеном Борисовичем мы не запускали", – сказал нардеп.
По словам Разумкова, подобные слухи запускают "боты Офиса президента" Украины и "говорящие головы", которые "на зарплате" в ОПУ.
"Они придумали "РАЯ" (сокращенно Разумков–Аваков–Яценюк. – "ГОРДОН"). Но как говорят: "рабов в рай не пускают". Это раз... Но, если серьезно, такого проекта нет. Я не буду участвовать в проектах, а буду строить партию. Думаю, что Арсен Борисович и другие коллеги будут тоже строить что-то свое. Если будут", – добавил экс-спикер.
Об объединение Разумкова со "старыми политиками" в формате "Блок РАЯ" сообщал в эфире "24 канала" первый вице-спикер Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Это, пожалуй, не то, чего ждут избиратели Разумкова и "Слуги народа" в общем, отмечал он.
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.
Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".
После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.
Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.
Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24".
8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". По его словам, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции "Слуги народа".
10 ноября Аваков опубликовал в Telegram видеообращение, в котором обвинил ОПУ в распространении фейков о его якобы совместном политическом проекте с Разумковым и Яценюком. "Я не собираюсь делать никакого совместного проекта с Разумковым. Ни я, ни Яценюк", – отметил экс-глава МВД.