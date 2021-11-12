Разумков опроверг информацию о политическом объединении с Аваковым и Яценюком

Разумков (на фото) о возможном объединении с Аваковым и Яценюком: У каждого из нас своя идеологическая ниша и позиционирование Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

"У каждого из нас своя идеологическая ниша и позиционирование. Это совершенно правильно сказал Арсен Аваков. У них – правый центр. Я буду ближе к левому центру. Да, и там, и у меня – центризм. Центризм действительно объединит страну. Но общих политических проектов с Арсеном Борисовичем мы не запускали", – сказал нардеп.

По словам Разумкова, подобные слухи запускают "боты Офиса президента" Украины и "говорящие головы", которые "на зарплате" в ОПУ.

"Они придумали "РАЯ" (сокращенно Разумков–Аваков–Яценюк. – "ГОРДОН"). Но как говорят: "рабов в рай не пускают". Это раз... Но, если серьезно, такого проекта нет. Я не буду участвовать в проектах, а буду строить партию. Думаю, что Арсен Борисович и другие коллеги будут тоже строить что-то свое. Если будут", – добавил экс-спикер.

Об объединение Разумкова со "старыми политиками" в формате "Блок РАЯ" сообщал в эфире "24 канала" первый вице-спикер Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Это, пожалуй, не то, чего ждут избиратели Разумкова и "Слуги народа" в общем, отмечал он.