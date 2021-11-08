Заявление о создании межфракционного объединения "Разумная политика" находится у руководства Рады – Разумков

По словам Разумкова, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции "Слуги народа".

"В средствах массовой информации появилось много конспирологии относительно создания в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне вошедших в состав объединения депутатов", – пояснил Разумков.

Он добавил, что глава парламента должен объявить о создании межфракционного объединения на следующей пленарной неделе.

5 ноября стало известно, что Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение "Разумная политика". СМИ писали, что в него войдут около 25 народных депутатов, в том числе представители монобольшинства Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук и Олег Воронько.