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ПОЛИТИКА

Заявление о создании межфракционного объединения "Разумная политика" находится у руководства Рады – Разумков

Разумков: Любая политика должна быть открытой и честной
Разумков: Любая политика должна быть открытой и честной
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 8 ноября подтвердил создание межфракционного объединения "Разумная политика". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Разумкова, обращение об этом находится на рассмотрении руководства Рады. Экс-спикер опубликовал документ и список из 25 народных депутатов, вошедших в объединение, большинство из которых – от фракции "Слуги народа".

"В средствах массовой информации появилось много конспирологии относительно создания в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне вошедших в состав объединения депутатов", – пояснил Разумков.

Он добавил, что глава парламента должен объявить о создании межфракционного объединения на следующей пленарной неделе.

5 ноября стало известно, что Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение "Разумная политика". СМИ писали, что в него войдут около 25 народных депутатов, в том числе представители монобольшинства Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук и Олег Воронько.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекал, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24".

Если Разумков создаст свою партию и пойдет с ней на выборы, она пройдет в Верховную Раду, свидетельствуют данные опроса, проведенного с 23-го по 27 октября Центром Разумкова. Партию Разумкова поддержали бы 5,5% украинцев. Лидером парламентского рейтинга остается "Слуга народа" (15%), на втором месте – "Европейская солидарность" (12,4%).

Теги: Верховная Рада, Украина, политика, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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