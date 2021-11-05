Разумков создает в Раде свое объединение. Стало известно, как оно будет называться

По данным СМИ, в объединение, которое создает Разумков, может войти 25 нардепов Фото: rada.gov.ua

По словам Туний, объединение будет называться "Разумная политика"

"Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя [спикера Рады] Руслана Стефанчука", – сказала пресс-секретарь.

По данным "Украинской правды", в объединение войдут 25 народных депутатов из состава фракций "Слуга народа" и "Батьківщина", а также внефракционные.

Среди них, по информации источников издания, представители монобольшинства Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук и Олег Воронько, исключенная из состава фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, а также нардеп от "Батьківщини" Андрей Николаенко.