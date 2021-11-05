Геращенко ответила, планирует ли "Евросолидарность" брать Разумкова в свою команду

Разумков (на фото) несет такую же ответственность за список "Слуги народа", как и Зеленский, отметила Геращенко Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

После отставки Разумков сидит позади "Евросолидарности" в парламенте. Журналистка отметила, что нардеп – непосредственный сосед фракции по креслам, и спросила, не планирует ли политсила с ним как-то объединяться, брать в свою команду, если Разумков этого захочет.

"Первое – мы единственная команда, которая не голосовала за назначение Разумкова, потому что мы сразу заявили, что переходим в оппозицию к [президенту Владимиру] Зеленскому... И я напомню, что Дмитрий Разумков – это тот политик, который всю эту "зеленую компашку" привел в парламент. Как первый номер списка. Он несет такую же ответственность, как и Зеленский, за этот список", – ответила Геращенко.

В то же время нардеп напомнила, что "Евросолидарность" была единственной фракцией в Раде, которая не голосовала за его отставку.

"Потому что вопрос здесь идет не о фамилиях, а о парламентаризме. Мы категорически не согласны с мотивацией, с которой сняли Разумкова. По сути, за то, что он позволял себе и парламенту оставаться независимыми, и мы это ценим в Разумкове", – отметила Геращенко.

По ее словам, "Евросолидарность" – команда с понятной правоцентристской идеологией.

"Мы за ЕС, мы за НАТО... Позиции Дмитрия по этим вопросам я не знаю. Потому, честно говоря, ваш вопрос не к нам", – резюмировала Геращенко.