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ПОЛИТИКА

Геращенко ответила, планирует ли "Евросолидарность" брать Разумкова в свою команду

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Разумков (на фото) несет такую же ответственность за список "Слуги народа", как и Зеленский, отметила Геращенко
Разумков (на фото) несет такую же ответственность за список "Слуги народа", как и Зеленский, отметила Геращенко
Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

"Европейская солидарность" – единственная парламентская фракция, которая не голосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады, он позволял парламенту оставаться независимым. Об этом в интервью Общественному, опубликованном 4 ноября, сказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность", нардеп Ирина Геращенко.

После отставки Разумков сидит позади "Евросолидарности" в парламенте. Журналистка отметила, что нардеп – непосредственный сосед фракции по креслам, и спросила, не планирует ли политсила с ним как-то объединяться, брать в свою команду, если Разумков этого захочет.

"Первое – мы единственная команда, которая не голосовала за назначение Разумкова, потому что мы сразу заявили, что переходим в оппозицию к [президенту Владимиру] Зеленскому... И я напомню, что Дмитрий Разумков – это тот политик, который всю эту "зеленую компашку" привел в парламент. Как первый номер списка. Он несет такую же ответственность, как и Зеленский, за этот список", – ответила Геращенко.

В то же время нардеп напомнила, что "Евросолидарность" была единственной фракцией в Раде, которая не голосовала за его отставку.

"Потому что вопрос здесь идет не о фамилиях, а о парламентаризме. Мы категорически не согласны с мотивацией, с которой сняли Разумкова. По сути, за то, что он позволял себе и парламенту оставаться независимыми, и мы это ценим в Разумкове", – отметила Геращенко.

По ее словам, "Евросолидарность" – команда с понятной правоцентристской идеологией.

"Мы за ЕС, мы за НАТО... Позиции Дмитрия по этим вопросам я не знаю. Потому, честно говоря, ваш вопрос не к нам", – резюмировала Геращенко.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

За отзыв Разумкова с должности спикера проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

У Разумкова и "Слуги народа" были разногласия по ряду вопросов, включая закон об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Вопреки решению фракции, он обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить законопроект, а после его принятия заявил о попытках фальсификации текста документа.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году. 

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекнул, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24".

Если Разумков создаст свою партию и пойдет с ней на выборы, она пройдет в Верховную Раду, свидетельствуют данные опроса, проведенного с 23-го по 27 октября Центром Разумкова. 

Партию Разумкова поддержали бы 5,5% украинцев. "Европейская солидарность" с поддержкой в 12,4% занимает второе, после "Слуги народа" (15%), место.  

Теги: Верховная Рада, Украина, НАТО, Ирина Геращенко, политика, отставка, парламент, интервью, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Европейская солидарность, партия, спикер, нардеп, ЕС
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