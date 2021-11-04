"Парламент должен стать филиалом Банковой, такова позиция Зеленского". Геращенко назвала причину отставки Разумкова

В частности, она обратила внимание на отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

"Разумкова отставили же кто – Банковая, которая нажала на [нардепов от "Слуги народа"] "Слуг" неестественным способом за то, что он позволял себе давать слово оппозиции, за то, что "О, кошмар, кошмар" оппозиция позволяла себе критиковать [президента Владимира] Зеленского", – сказала Геращенко.

По ее словам, Разумков "на минимальной независимости" держал баланс в парламенте.

"Парламент должен стать филиалом Банковой, такова позиция Зеленского. Это знаете, такие отвлекающие маневры, когда там секретарь СНБО [Алексей] Данилов, который в принципе должен заниматься сейчас безопасностью страны, энергетической безопасностью, происходящим на фронте, с COVID-19 – он делает провокационные заявления о том, что Украина должна стать президентской республикой. Ну мы же понимаем, зачем это "бросается", – отметила Геращенко.