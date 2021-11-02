Корниенко рассказал, как будут определять, забирать ли у Разумкова депутатский мандат

"У нас есть глава нашего политического совета партии [нардеп] Давид Арахамия. Он предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, что нужно посмотреть, будет ли продолжать внефракционный народный депутат Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа". И тех обещаний, с которыми партия шла на выборы, на тот момент возглавляемая им", – сказал он.

По словам вице-спикера, позиция Разумкова "видна абсолютно по всем голосованиям".

"К примеру, мы видим, что он не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро. Усиление и реформу антикоррупционных органов. Улучшение их. Оно точно было в наших программах. Такие примеры уже есть", – объяснил Корниенко.

Он отметил, что определять будут не с помощью "математики" (сколько законов не проголосует Разумков), а решит съезд партии, "если этот вопрос поднимется".

"Это не компетенция председателя партии. Или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда. Юридически у нас нет других вообще каких-либо механизмов. Кроме того, как механизм так называемого партийного императивного мандата. Он зафиксирован в Конституции. И в соответствующем законодательстве", – рассказал Корниенко.

По его данным, съезд может состояться в середине ноября, но "нужно понимать "ковидную" ситуацию".