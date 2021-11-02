Корниенко рассказал, как будут определять, забирать ли у Разумкова депутатский мандат

"У нас есть глава нашего политического совета партии [нардеп] Давид Арахамия. Он предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, что нужно посмотреть, будет ли продолжать внефракционный народный депутат Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа". И тех обещаний, с которыми партия шла на выборы, на тот момент возглавляемая им", – сказал он.
По словам вице-спикера, позиция Разумкова "видна абсолютно по всем голосованиям".
"К примеру, мы видим, что он не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро. Усиление и реформу антикоррупционных органов. Улучшение их. Оно точно было в наших программах. Такие примеры уже есть", – объяснил Корниенко.
Он отметил, что определять будут не с помощью "математики" (сколько законов не проголосует Разумков), а решит съезд партии, "если этот вопрос поднимется".
"Это не компетенция председателя партии. Или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда. Юридически у нас нет других вообще каких-либо механизмов. Кроме того, как механизм так называемого партийного императивного мандата. Он зафиксирован в Конституции. И в соответствующем законодательстве", – рассказал Корниенко.
По его данным, съезд может состояться в середине ноября, но "нужно понимать "ковидную" ситуацию".
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
За отзыв Разумкова с должности спикера проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".
У Разумкова и "Слуги народа" были разногласия по ряду вопросов, включая закон об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Вопреки решению фракции, он обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить законопроект, а после его принятия заявил о попытках фальсификации текста документа.
После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.
Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.
Разумков намекнул, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24".