В Верховную Раду проходят семь партий – опрос

Лидирует в рейтинге "Слуга народа" – ее готовы поддержать 17,3% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Следом идут "Европейская солидарность" (14%), "Батьківщина" (12,2%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11%).

Помимо них, в Раду прошли бы потенциальная партия нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (6,8%), "Сила и честь" (5,8%), а также "Украинская стратегия Гройсмана" (5,2%).

Вплотную к проходному барьеру приблизились партия "Наши" (4,9%) и Радикальная партия (4,8%). У представленного сейчас в парламенте "Голоса" – 1,4%.

Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.