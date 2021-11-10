В Верховную Раду проходят четыре партии. "Слуга народа" – лидер рейтинга – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 16,6% украинцев.

На втором месте "Европейская солидарность" – у нее 12,9%.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (8,6%) и "Батьківщина" (7,6%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов. К проходному барьеру, в частности, приближаются "Сила и честь" (4,6%), потенциальная партия нардепа и экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (4%), партия "Наши" (3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,3%). У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1,6%.

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.