В Верховную Раду проходят четыре партии. "Слуга народа" – лидер рейтинга – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 16,6% украинцев.
На втором месте "Европейская солидарность" – у нее 12,9%.
Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (8,6%) и "Батьківщина" (7,6%).
Остальные партии набирают менее 5% голосов. К проходному барьеру, в частности, приближаются "Сила и честь" (4,6%), потенциальная партия нардепа и экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (4%), партия "Наши" (3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,3%). У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1,6%.
Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержало 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.