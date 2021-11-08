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ПОЛИТИКА

Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

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Корниенко был главой "Слуги народа" с ноября 2019 года
Корниенко был главой "Слуги народа" с ноября 2019 года
Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Народный депутат Александр Корниенко решил сложить полномочия главы партии "Слуга народа". Об этом он сообщил в видеообращении, которое распространила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram.

"Как вы знаете, недавно меня избрали первым заместителем главы Верховной Рады Украины. На этой должности у меня есть персональное задание от президента Украины Владимира Зеленского и политической команды", – отметил Корниенко.

Своими задачами в должности депутат назвал реформу парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь планов, в частности президентского плана трансформации страны, создание более качественных отношений с исполнительной властью, местным самоуправлением и качественная, эффективная, результативная работа украинского парламента.

По его словам, все эти задачи требуют полной отдачи и работы 24/7.

"Я хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и продолжении парламентских реформ, на которые меня делегировала партия, президент и украинский народ. Поэтому я принял решение обратиться к съезду политической партии "Слуга народа" с заявлением о сложении полномочий главы политической партии", – заявил Корниенко.

Он отметил, что на следующем съезде партии будет избран новый глава политсилы. Также он подчеркнул, что остается в составе "Слуги народа".

Точная дата съезда партии неизвестна, однако на прошлой неделе Корниенко говорил, что его могут провести 20-го или 27 ноября.

Контекст:

В ноябре 2018 года Корниенко оказался в предвыборной команде Зеленского, координировал волонтерский проект наблюдателей.

В мае 2019 года он возглавил предвыборный штаб "Слуги народа", а в июле 2019-го стал нардепом от этой политсилы. В ноябре того же года его избрали главой партии вместо Дмитрия Разумкова, который стал спикером Рады.

В октябре этого года Корниенко занял должность первого вице-спикера парламента.

Теги: Верховная Рада, Украина, отставка, Слуга народа, Александр Корниенко
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