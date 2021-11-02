Корниенко заявил, что Офис президента не согласовывает гостей телеэфиров, но есть "координация" с участием ОП

Корниенко отметил, что сам он никаких условий не ставит Фото: Слуга Народу / Facebook

"Офис не согласовывает гостей. Офис с нами находится в динамичном обсуждении, как лучше проводить ту или иную коммуникацию той или иной темы", – сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что сам он "никаких условий" не ставит.

"Относительно подготовки к эфирам, конечно, есть подготовка и она проходит и никто это не отрицает, она происходит в координации между всеми ветвями власти, не только между ОП и партией, между ОП и правительством, между правительством и партией. Все в треугольнике работаем, и это одна из особенностей нашей моновласти, за которую нас многие критикуют, но пока она есть такая, как есть", – объяснил первый вице-спикер Рады.

По его словам, власть "точно не давит на СМИ, и точно никакие темники никому не рассылаются".

"Точно наша партия никакие темники не использует. Называть темниками инструкцию о коммуникациях, которая на 90 процентов состоит из фактов, цифр и произошедшего – вот это только могут журналисты, которые там себя называют журналистами, мы их такими не считаем, я считаю их пропагандистами, ну, это уже наш с ними личный разговор", – заявил Корниенко.