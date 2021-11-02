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Корниенко заявил, что Офис президента не согласовывает гостей телеэфиров, но есть "координация" с участием ОП

Корниенко отметил, что сам он никаких условий не ставит
Корниенко отметил, что сам он никаких условий не ставит
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко опроверг обвинения в том, что Офис президента Украины согласовывает гостей эфиров украинских телеканалов. Об этом он сообщил Общественному в интервью, которое было опубликовано 1 ноября.

"Офис не согласовывает гостей. Офис с нами находится в динамичном обсуждении, как лучше проводить ту или иную коммуникацию той или иной темы", – сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что сам он "никаких условий" не ставит.

"Относительно подготовки к эфирам, конечно, есть подготовка и она проходит и никто это не отрицает, она происходит в координации между всеми ветвями власти, не только между ОП и партией, между ОП и правительством, между правительством и партией. Все в треугольнике работаем, и это одна из особенностей нашей моновласти, за которую нас многие критикуют, но пока она есть такая, как есть", – объяснил первый вице-спикер Рады.

По его словам, власть "точно не давит на СМИ, и точно никакие темники никому не рассылаются".

"Точно наша партия никакие темники не использует. Называть темниками инструкцию о коммуникациях, которая на 90 процентов состоит из фактов, цифр и произошедшего – вот это только могут журналисты, которые там себя называют журналистами, мы их такими не считаем, я считаю их пропагандистами, ну, это уже наш с ними личный разговор", – заявил Корниенко.

Контекст:

Ведущие программы "Зворотний відлік" на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук сообщила, что в ОП ставили ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции "Слуга народа" на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. 

Подоляк отрицал давление на ведущих, но сказал, что "депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации" по эфирам.

Отсутствие в эфире программы 18 октября представителей "Слуги народа" – это решение не редакции, а представителей парламентской фракции, подчеркнули в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

1 ноября в интервью изданию "Бабель" Подоляк обвинил украинские телеканалы в "прямом шантажном давлении на власть через те или иные информационные продукты".

Теги: пропаганда, правительство, журналисты, Слуга народа, Александр Корниенко, партия, Офис президента Украины
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