Корниенко рассказал, когда "Слуга народа" может провести съезд

"Съезды проходят у нас по выходным... У нас суббот [в ноябре] не так много осталось: послезавтра [6 ноября] его точно не будет, далее 13-е, 20-е или 27-е... За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20-е или 27-е как вероятные даты я бы рассматривал", – сказал он.

Также Корниенко сказал, что на этом съезде может решиться вопрос об исключении из партии нардепа Артема Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании в "Слуге народа".

"Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии", – сказал политик.