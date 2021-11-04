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Корниенко рассказал, когда "Слуга народа" может провести съезд

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Корниенко: Съезды проходят у нас по выходным
Корниенко: Съезды проходят у нас по выходным
Фото: sluga-narodu.com

Партия "Слуга народа" может провести съезд 20-го или 27 ноября. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады, а также глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко 4 ноября журналистам в кулуарах парламента, пишет "Интерфакс-Украина".

"Съезды проходят у нас по выходным... У нас суббот [в ноябре] не так много осталось: послезавтра [6 ноября] его точно не будет, далее 13-е, 20-е или 27-е... За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20-е или 27-е как вероятные даты я бы рассматривал", – сказал он.

Также Корниенко сказал, что на этом съезде может решиться вопрос об исключении из партии нардепа Артема Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании в "Слуге народа".

"Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии", – сказал политик.

Контекст:

Последний съезд "Слуги народа" проходил в марте, на нем, в частности, избирали членов политсовета, писал "Укринформ". Сейчас в этот орган входят 73 человека.

Кроме того, 1–3 октября в Трускавце прошло выездное заседание фракции "Слуга народа". На него 2 октября приехал и президент Украины Зеленский. На заседании фракция готовила наработки плана трансформации страны, стратегию развития экономики и социальной сферы, решала кадровые вопросы, включая отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, и проводила совещания с министрами.

Корниенко 19 октября заявлял, что "Слуга народа" в ноябре проведет съезд актива партии составом до 300 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: съезд, Слуга народа, Александр Корниенко, Артем Дмитрук
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