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ПОЛИТИКА

Главой партии "Слуга народа" планируют назначить Елену Шуляк – СМИ

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Шуляк (на фото) может заменить Корниенко в должности главы партии "Слуга народа"
Шуляк (на фото) может заменить Корниенко в должности главы партии "Слуга народа"
Фото: Olena Shuliak / Facebook

Главой партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко собираются назначить народного депутата Елену Шуляк. Об этом 8 ноября со ссылкой на несколько источников в партии написало LB.ua.

Один из источников издания сказал, что политическим оппонентам с ней будет неудобно воевать на эфирах, также он обратил внимание не необходимость обновить команду.

Источники LB.ua отметили, что на должность первого вице-спикера Верховной Рады вместе с Корниенко рассматривали Шуляк и нардепа Андрея Мотовиловца, которого избрали первым  заместителем главы фракции вместо Корниенко.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура 8 ноября в своем Telegram-канале написал, что на съезде политсилы рекомендует на должность главы партии Шуляк.

"Лично я буду рекомендовать на эту позицию Елену Шуляк, которая, на мой взгляд, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы. Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит", – отметил нардеп.

Шуляк в партийном списке "Слуги народа" на парламентских выборах шла под №13. Она является заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Шуляк родилась в 1976 году, на момент избрания в парламент работала генеральным директором ООО "Мидланд Девелопмент Украина", беспартийная.

Контекст:

Корниенко 8 ноября сообщил о решении сложить полномочия главы партии "Слуга народа". "Как вы знаете, недавно меня избрали первым заместителем главы Верховной Рады Украины. На этой должности у меня есть персональное задание от президента Украины Владимира Зеленского и политической команды", – отметил Корниенко.

Новый глава политсилы будет избран на следующем съезде партии. Точная дата съезда неизвестна, однако на прошлой неделе Корниенко говорил, что его могут провести 20-го или 27 ноября.

В мае 2019 года Корниенко возглавил предвыборный штаб "Слуги народа", а в июле 2019-го стал нардепом от этой политсилы. В ноябре того же года его избрали главой партии вместо Дмитрия Разумкова, который стал спикером Рады.

В октябре этого года Корниенко занял должность первого вице-спикера парламента.

Теги: Украина, съезд, Слуга народа, Александр Корниенко, Елена Шуляк, Александр Качура
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