Главой партии "Слуга народа" планируют назначить Елену Шуляк – СМИ

Шуляк (на фото) может заменить Корниенко в должности главы партии "Слуга народа" Фото: Olena Shuliak / Facebook

Один из источников издания сказал, что политическим оппонентам с ней будет неудобно воевать на эфирах, также он обратил внимание не необходимость обновить команду.

Источники LB.ua отметили, что на должность первого вице-спикера Верховной Рады вместе с Корниенко рассматривали Шуляк и нардепа Андрея Мотовиловца, которого избрали первым заместителем главы фракции вместо Корниенко.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура 8 ноября в своем Telegram-канале написал, что на съезде политсилы рекомендует на должность главы партии Шуляк.

"Лично я буду рекомендовать на эту позицию Елену Шуляк, которая, на мой взгляд, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы. Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит", – отметил нардеп.

Шуляк в партийном списке "Слуги народа" на парламентских выборах шла под №13. Она является заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Шуляк родилась в 1976 году, на момент избрания в парламент работала генеральным директором ООО "Мидланд Девелопмент Украина", беспартийная.