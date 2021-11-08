Главой партии "Слуга народа" планируют назначить Елену Шуляк – СМИ

Один из источников издания сказал, что политическим оппонентам с ней будет неудобно воевать на эфирах, также он обратил внимание не необходимость обновить команду.
Источники LB.ua отметили, что на должность первого вице-спикера Верховной Рады вместе с Корниенко рассматривали Шуляк и нардепа Андрея Мотовиловца, которого избрали первым заместителем главы фракции вместо Корниенко.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура 8 ноября в своем Telegram-канале написал, что на съезде политсилы рекомендует на должность главы партии Шуляк.
"Лично я буду рекомендовать на эту позицию Елену Шуляк, которая, на мой взгляд, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы. Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит", – отметил нардеп.
Шуляк в партийном списке "Слуги народа" на парламентских выборах шла под №13. Она является заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Шуляк родилась в 1976 году, на момент избрания в парламент работала генеральным директором ООО "Мидланд Девелопмент Украина", беспартийная.
Корниенко 8 ноября сообщил о решении сложить полномочия главы партии "Слуга народа". "Как вы знаете, недавно меня избрали первым заместителем главы Верховной Рады Украины. На этой должности у меня есть персональное задание от президента Украины Владимира Зеленского и политической команды", – отметил Корниенко.
Новый глава политсилы будет избран на следующем съезде партии. Точная дата съезда неизвестна, однако на прошлой неделе Корниенко говорил, что его могут провести 20-го или 27 ноября.
В мае 2019 года Корниенко возглавил предвыборный штаб "Слуги народа", а в июле 2019-го стал нардепом от этой политсилы. В ноябре того же года его избрали главой партии вместо Дмитрия Разумкова, который стал спикером Рады.
В октябре этого года Корниенко занял должность первого вице-спикера парламента.