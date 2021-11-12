Депутат Европарламента: Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, по которому недавно проголосовали, бесполезен

Виола фон Крамон: Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, в министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов Фото: violavoncramon. eu

"Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, по которому недавно проголосовали, бесполезен. Этот закон для меня является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов", – подчеркнула фон Крамон.

Она выразила надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и партия "Слуга народа" докажут обратное.

"Но когда я вижу, как Зеленский полагается на СМИ [бизнесмена Игоря] Коломойского и как люди в парламенте получают конверты с деньгами… Кто им платит? [Бизнесмены] Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук? Если они хотят это изменить, они должны платить своим коллегам в Раде лучше и официально. Дать им достойную зарплату, а не держать их на зарплате олигархов. Но в законе об этом ничего не написано. Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, в министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов", – заявила депутат Европарламента.