ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Депутат Европарламента: Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, по которому недавно проголосовали, бесполезен

Виола фон Крамон: Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, в министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов
Виола фон Крамон: Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, в министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов
Фото: violavoncramon. eu

Депутат Европейского парламента, член партии Зеленых Германии Виола фон Крамон в интервью изданию НВ заявила, что закон Украины о деолигархизации на самом деле является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов.

"Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, по которому недавно проголосовали, бесполезен. Этот закон для меня является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов", – подчеркнула фон Крамон.

Она выразила надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и партия "Слуга народа" докажут обратное.

"Но когда я вижу, как Зеленский полагается на СМИ [бизнесмена Игоря] Коломойского и как люди в парламенте получают конверты с деньгами… Кто им платит? [Бизнесмены] Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук? Если они хотят это изменить, они должны платить своим коллегам в Раде лучше и официально. Дать им достойную зарплату, а не держать их на зарплате олигархов. Но в законе об этом ничего не написано. Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, в министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов", – заявила депутат Европарламента. 

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал Стефанчук, после него документ подписал президент.

6 ноября на сайте Atlantic Council вышла статья специального советника по Европе в министерстве иностранных дел Великобритании (1997–2001), аналитика, специализирующегося на внешней политике и европейских делах, Дэвида Кларка. Он написал, что деолигархизация, которая должна была стать шагом вперед для плюрализма СМИ в Украине, превратилась в ужесточение контроля в руках тех, кто и без того обладает слишком большой властью в СМИ.

Теги: Европарламент, Владимир Зеленский, законопроект, олигархи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном бикини
"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном бикини
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе
"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе
"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке
"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке
"Милота зашкаливает". Судья "Танцев со звездами" американец Чмерковский показал четырехлетнего сына Шая
"Милота зашкаливает". Судья "Танцев со звездами" американец Чмерковский показал четырехлетнего сына Шая
"Я завелась, останови меня". Могилевская рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет
"Я завелась, останови меня". Могилевская рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (357609)
2
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (122720)
3
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (114220)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (44604)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (36776)
6
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела (26044)
7
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (23481)
8
"Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении (20857)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS