Железняк заявил, что в Atlantic Council негативно оценили закон об олигархах

Ярослав Железняк: Есть опасения, что закон об олигархах может в дальнейшем использоваться только для того, чтобы власть влияла на определенные медиаресурсы Фото: Ярослав Железняк / Facebook

"У нас была большая встреча. 17 человек было со стороны Atlantic Council, на которой в том числе обсуждали и вопросы закона о деолигархизации", – отметил он.

Железняк сообщил, что на встрече постоянно звучало несколько тезисов.

"Первый – о влиянии на медиа. К сожалению, ситуация с Kyiv Post только усугубила те опасения, что и в том числе закон об олигархах может в дальнейшем использоваться только для того, чтобы власть влияла на определенные медиаресурсы. Второй – это дальнейшая узурпация или концентрация власти", – заявил нардеп.

Он добавил, что не смог объяснить американским коллегам, почему СНБО наделили такими широкими полномочиями.

"Откровенно говоря, я не нашел на встрече ни одного человека, разделявшего энтузиазм, который мы постоянно слышим от представителей власти относительно последних изменений, в том числе закона об олигархах", – сказал он.