Железняк заявил, что в Atlantic Council негативно оценили закон об олигархах

"У нас была большая встреча. 17 человек было со стороны Atlantic Council, на которой в том числе обсуждали и вопросы закона о деолигархизации", – отметил он.
Железняк сообщил, что на встрече постоянно звучало несколько тезисов.
"Первый – о влиянии на медиа. К сожалению, ситуация с Kyiv Post только усугубила те опасения, что и в том числе закон об олигархах может в дальнейшем использоваться только для того, чтобы власть влияла на определенные медиаресурсы. Второй – это дальнейшая узурпация или концентрация власти", – заявил нардеп.
Он добавил, что не смог объяснить американским коллегам, почему СНБО наделили такими широкими полномочиями.
"Откровенно говоря, я не нашел на встрече ни одного человека, разделявшего энтузиазм, который мы постоянно слышим от представителей власти относительно последних изменений, в том числе закона об олигархах", – сказал он.
6 ноября на сайте Atlantic Council вышла статья специального советника по Европе в министерстве иностранных дел Великобритании (1997–2001), аналитика, специализирующегося на внешней политике и европейских делах, Дэвида Кларка. Он написал, что деолигархизация, которая должна была стать шагом вперед для плюрализма СМИ в Украине, превратилась в ужесточение контроля в руках тех, кто и без того обладает слишком большой властью в СМИ.
Верховная Рада 23 сентября приняла закон президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.
19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.
Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.
4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент Владимир Зеленский.