"Олигархический шантаж". Нардепы от "Слуги народа" решили бойкотировать каналы из группы Ахметова

В "Слуге народа" обещают пересмотреть решение, что "олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики" Фото: Слуга Народу / Facebook

Об этом спикер фракции Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

Парламентарии, по ее сообщению, по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что "олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата".

"В последние месяцы телеканалы "Украина24" и "Украина" превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх". Это очевидно. Безусловно, мы уважаем право владельца свободно распоряжаться своей собственностью законным способом. Мы уважаем и право любого медиа на независимость редакционной политики. Но никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении, которое обнародовала Палийчук.

Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху", но не привели конкретных примеров.

"Сегодня наша команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики, мы пересмотрим свое решение. В то же время мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансированно и ради объективного информирования общества", – заявили нардепы, выразив надежду, что закон об олигархах "наконец-то избавит таких чрезмерно влиятельных лиц от возможности скупать политиков и лишит выгоды от давления на редакции и журналистов".

Кто именно из представителей монобольшинства подписался под заявлением, Палийчук не уточнила, в Telegram-канале партии указано, что речь идет о "ряде спикеров".

Журналист и телеведущий Валерий Калныш отметил в Telegram, что также уже более полугода нардепы от "Слуги народа" не посещают эфиры канала "Прямий".