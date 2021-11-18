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ПОЛИТИКА

Результат выборов будет существенно отличаться от того, что рассказывают "команды олигархов" – Подоляк

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Подоляк утверждает, что для президента важен не рейтинг
Подоляк утверждает, что для президента важен не рейтинг
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Для президента Украины Владимира Зеленского неважно, что рассказывают его оппоненты в эфире украинских телеканалов, в частности принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом 17 ноября заявил НВ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Кто-то устраивает почти праздник, когда прибавляет 0,5% [рейтинга] после месяцев стараний. Кто-то в жизни только тем и занимается, что придумывает удары по рейтингу власти. Это все свойственно сейчас представителям старой политики, которую мы видели в течение десятилетий. Естественно, под это заточена и работа медиа, принадлежащих олигархам и не только. Разных медиа – здесь некорректно говорить только об одном каком-то телеканале", – сказал он.

По словам советника главы ОП, "значительная часть общества уже очень устала от подобных свойств старой политики, но часть может и доверять такой редакционной политике, в фокусе которой тот или иной рейтинг".

"Для президента Владимира Зеленского важно не это все, а те конкретные вещи, которые он делает, чтобы реально изменить государство. Еще раз: реальная трансформация правил игры – вот главные критерии успешности. И они же дадут итоговый рейтинговый результат на момент выборов. И, мягко говоря, этот результат будет существенно отличаться от того, что пытаются рассказывать обществу "команды олигархов", – объяснил Подоляк.

Он считает, что "условная трансферная политика телегруппы Рината Ахметова в этом году выглядит, как минимум, провально и неперспективно, но это абсолютное право владельца команды собирать такой состав "игроков" в своих эфирах".

"На мой взгляд, если в течение 24 часов ежедневно одни и те же люди на все вопросы в эфире телеканала отвечают примитивными междометиями – это точно не про информирование, общественно значимые диалоги или конструктивную оппозиционность. Это масштабирование банальной олигархической пропаганды и не более того", – заявил Подоляк.

Контекст:

Ранее Подоляк удивлялся появлению на телеканалах Ахметова таких политиков, как экс-премьер-министр Арсений Яценюк, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр финансов Александр Данилюк, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ахметов возглавляет рейтинг 100 богатейших людей Украины по версии журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Издание оценило его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии "Forbes Украина" и $3 млрд – по версии мирового Forbes).

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархахПо данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений.

"Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркивал Ахметов.

Теги: Ринат Ахметов, выборы, рейтинг, пропаганда, советник, олигархи, Михаил Подоляк
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