Результат выборов будет существенно отличаться от того, что рассказывают "команды олигархов" – Подоляк

"Кто-то устраивает почти праздник, когда прибавляет 0,5% [рейтинга] после месяцев стараний. Кто-то в жизни только тем и занимается, что придумывает удары по рейтингу власти. Это все свойственно сейчас представителям старой политики, которую мы видели в течение десятилетий. Естественно, под это заточена и работа медиа, принадлежащих олигархам и не только. Разных медиа – здесь некорректно говорить только об одном каком-то телеканале", – сказал он.

По словам советника главы ОП, "значительная часть общества уже очень устала от подобных свойств старой политики, но часть может и доверять такой редакционной политике, в фокусе которой тот или иной рейтинг".

"Для президента Владимира Зеленского важно не это все, а те конкретные вещи, которые он делает, чтобы реально изменить государство. Еще раз: реальная трансформация правил игры – вот главные критерии успешности. И они же дадут итоговый рейтинговый результат на момент выборов. И, мягко говоря, этот результат будет существенно отличаться от того, что пытаются рассказывать обществу "команды олигархов", – объяснил Подоляк.

Он считает, что "условная трансферная политика телегруппы Рината Ахметова в этом году выглядит, как минимум, провально и неперспективно, но это абсолютное право владельца команды собирать такой состав "игроков" в своих эфирах".

"На мой взгляд, если в течение 24 часов ежедневно одни и те же люди на все вопросы в эфире телеканала отвечают примитивными междометиями – это точно не про информирование, общественно значимые диалоги или конструктивную оппозиционность. Это масштабирование банальной олигархической пропаганды и не более того", – заявил Подоляк.