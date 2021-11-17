Ярош: Падение рейтинга власти продолжится. Не вижу у Зеленского шансов выиграть выборы опять

Он сказал, что на это влияет много факторов, в первую очередь – экономическая ситуация, которая "явно не улучшается", а также эпидемия коронавирусной инфекции и "не очень удачная борьба с ней".

"Шараханье из стороны в сторону во многих сферах, недостатки в кадровой политике – вся эта чехарда... Это будет влиять на рейтинги. Но в первую очередь, наверное, экономический спад. У меня жена отвечает за покупки – она рассказывает, как растут цены. Это просто ужас, для простых людей выживать очень сложно... Обещания-то предвыборные были абсолютно другие", – отметил Ярош.

По его мнению, есть много объективных обстоятельств, почему так происходит, но "при всем при этом экономический спад начался очень резко".

Ярош считает, что власти должны говорить об этом с гражданами и четко сказать, когда ситуация улучшится.

"[Падение рейтинга власти продолжится] если не остановить все эти процессы, если не убедить общество, что когда-то будет лучше – за полгода, год. Люди наши могут терпеть, украинцы – очень терпеливый народ, но это не может быть бесконечно. Свет в конце тоннеля хоть покажите! – призвал бывший лидер "Правого сектора". – Поэтому у этой власти, мне кажется, пока будут проблемы. С рейтингом, по крайней мере".

Ярош предположил, что такое падение рейтинга правящей команды может помочь пятому президенту Петру Порошенко вернуться во власть.

"Я, честно вам скажу, не думал до недавнего времени, что у него такой шанс [прийти к власти снова] есть. У него антирейтинг очень большой, в принципе, он никуда не девается. Но на фоне снижения рейтинга власти, уже достаточно интенсивного, все может быть. В украинской политике часто чудеса происходят. В конце концов, вспомните, как Порошенко, не имея никакого рейтинга на Майдане, через несколько месяцев стал президентом Украины... Но мне кажется, что должна прийти какая-то другая команда – объединенная, ориентированная на государство, патриотичная и профессиональная, что очень важно. Это было бы лучше".

По его мнению, в эту команду должны войти и представители партии действующего президента Владимира Зеленского, и представители Порошенко.

"Государство надо объединить. Мы так много грыземся между собой, что в конце концов пожираем друг друга", – сказал он.

Ярош считает, что у Зеленского пока нет шансов переизбраться на второй срок.

"Возможно, желание такое [пойти на второй срок] есть, но при таком развитии событий, как сейчас, я не вижу у него шансов выиграть опять", – сказал Ярош.

Он напомнил, что в свое время Зеленский давал обещание, что идет только на один срок.

"Это украинская политика! Тут нет слова, нет чести, нет правильных вещей, как мне кажется. Дал слово – держи его, и все. Я бы не советовал нарушать слово. Конечно, если бы он достиг невероятных успехов, если бы государство начало бурно развиваться – его люди на коленях просили бы идти дальше, но пока это не наблюдается", – сказал бывший лидер "Правого сектора".

Интервью с Ярошем выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00