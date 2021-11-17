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Ярош: Падение рейтинга власти продолжится. Не вижу у Зеленского шансов выиграть выборы опять

Ярош: Обещания-то предвыборные были абсолютно другие
Ярош: Обещания-то предвыборные были абсолютно другие
Фото: depositphotos.com

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош считает, что рейтинг действующей украинской власти продолжит падение. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, которое выйдет сегодня вечером.

Он сказал, что на это влияет много факторов, в первую очередь – экономическая ситуация, которая "явно не улучшается", а также эпидемия коронавирусной инфекции и "не очень удачная борьба с ней". 

"Шараханье из стороны в сторону во многих сферах, недостатки в кадровой политике – вся эта чехарда... Это будет влиять на рейтинги. Но в первую очередь, наверное, экономический спад. У меня жена отвечает за покупки – она рассказывает, как растут цены. Это просто ужас, для простых людей выживать очень сложно... Обещания-то предвыборные были абсолютно другие", – отметил Ярош.

По его мнению, есть много объективных обстоятельств, почему так происходит, но "при всем при этом экономический спад начался очень резко".

Ярош считает, что власти должны говорить об этом с гражданами и четко сказать, когда ситуация улучшится. 

"[Падение рейтинга власти продолжится] если не остановить все эти процессы, если не убедить общество, что когда-то будет лучше – за полгода, год. Люди наши могут терпеть, украинцы – очень терпеливый народ, но это не может быть бесконечно. Свет в конце тоннеля хоть покажите! – призвал бывший лидер "Правого сектора". – Поэтому у этой власти, мне кажется, пока будут проблемы. С рейтингом, по крайней мере".

Ярош предположил, что такое падение рейтинга правящей команды может помочь пятому президенту Петру Порошенко вернуться во власть. 

"Я, честно вам скажу, не думал до недавнего времени, что у него такой шанс [прийти к власти снова] есть. У него антирейтинг очень большой, в принципе, он никуда не девается. Но на фоне снижения рейтинга власти, уже достаточно интенсивного, все может быть. В украинской политике часто чудеса происходят. В конце концов, вспомните, как Порошенко, не имея никакого рейтинга на Майдане, через несколько месяцев стал президентом Украины... Но мне кажется, что должна прийти какая-то другая команда – объединенная, ориентированная на государство, патриотичная и профессиональная, что очень важно. Это было бы лучше".

По его мнению, в эту команду должны войти и представители партии действующего президента Владимира Зеленского, и представители Порошенко. 

"Государство надо объединить. Мы так много грыземся между собой, что в конце концов пожираем друг друга", – сказал он. 

Ярош считает, что у Зеленского пока нет шансов переизбраться на второй срок.

"Возможно, желание такое [пойти на второй срок] есть, но при таком развитии событий, как сейчас, я не вижу у него шансов выиграть опять", – сказал Ярош.

Он напомнил, что в свое время Зеленский давал обещание, что идет только на один срок.

"Это украинская политика! Тут нет слова, нет чести, нет правильных вещей, как мне кажется. Дал слово – держи его, и все. Я бы не советовал нарушать слово. Конечно, если бы он достиг невероятных успехов, если бы государство начало бурно развиваться – его люди на коленях просили бы идти дальше, но пока это не наблюдается", – сказал бывший лидер "Правого сектора".

Интервью с Ярошем выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Последние президентские выборы в Украине состоялись в 2019 году. В первом туре за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10–13 ноября 2021 года, если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время, Зеленский на них опять победил бы. В первом туре его поддержало бы 23,1% респондентов, второе место с 10,7% голосов занял бы Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил бы Порошенко – 59% против 41%.

Этот же опрос показал, что 59% респондентов не доверяют Зеленскому, 38% – доверяют. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Петр Порошенко, рейтинг, экономика, Дмитрий Ярош, соцопрос, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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